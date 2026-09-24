Infineon Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 24.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,57 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Infineon Technologies: Nach einem Rückgang von -3,26 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,57 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Infineon Technologies Aktionäre einen Verlust von -28,13 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +5,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +54,23 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,07 % 1 Monat +3,71 % 3 Monate -28,13 % 1 Jahr +73,62 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 24.09.2026, 10:17 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,61 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS Voting Rights Announcement: Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 24.09.2026 / 09:50 CET/CEST …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,63 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,17 %. ON Semiconductor verliert -1,29 % NIO notiert im Minus, mit -0,78 %.

Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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