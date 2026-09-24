Secunet Security Networks Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 24.09.2026

Die Secunet Security Networks Aktie ist bisher um -5,65 % auf 234,00€ gefallen. Das sind -14,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +14,55 % am Vortag kommt es heute bei Secunet Security Networks zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,65 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Obwohl die Secunet Security Networks Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +41,19 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +24,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,94 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +34,03 % gewonnen.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,75 % 1 Monat +35,94 % 3 Monate +41,19 % 1 Jahr +22,11 %

? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.09.2026, 10:17 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg nach Berichten über einen möglichen Bundeswehr-Rahmenvertrag bis 1,7 Mrd. Euro. Als kurzfristig konkret gelten rund 100 Mio. Euro; weitere Abrufe über vier Jahre sind unsicher. Diskutiert werden Umsatz- und EBIT-Effekte, Neubewertungspotenzial sowie Secunets SINA-Technologie, staatlicher Auftragsbestand und steigender Bedarf an Sicherheits-IT.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Secunet Security Networks?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %. Thales notiert im Minus, mit -1,48 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,06 %. Palo Alto Networks verliert -1,09 %

Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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