Rheinmetall Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 24.09.2026

Die Anleger von Rheinmetall müssen heute einen Kursrückgang von -3,55 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 986,70€. Die Rheinmetall Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,80 % wieder ab und notiert heute bei 986,70€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,60 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +0,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -34,86 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,28 % 1 Monat -11,97 % 3 Monate -12,60 % 1 Jahr -46,93 %

? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor und die Stabilisierung der Rheinmetall-Aktie um 1.000 Euro. Diskutiert werden mögliche neue Kursziele nach einer Konferenz mit Berenberg und Goldman Sachs sowie die Frage, ob Großaufträge trotz bereits über 80 Mrd. Euro Auftragsbestand den Kurs drehen können. Zusätzliche Aufträge könnten Auslastung und Gewinne deutlich erhöhen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,41 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Rheinmetall Aktie hat am Mittwoch ein Kursplus von 33,6 Euro oder 3,39 Prozent auf 1.025,0 Euro verbucht, doch auf die charttechnische Gesamtlage hat der Sprung keine messbaren Auswirkungen. Der DAX-Titel pendelt weiter eng um die 1.000er-Marke, …

Die Rheinmetall-Aktie hat sich vom Bereich um 990 € wieder ein gutes Stück nach oben gearbeitet und rund +3,4% zugelegt. Das fällt auch deshalb auf, weil der Gesamtmarkt gleichzeitig schwächer unterwegs war. Nach der langen Korrektur kommen damit wieder Käufer zurück, während der Newsflow mit neuen Aufträgen und hohen europäischen Verteidigungsausgaben weiter Unterstützung liefert. Analysten […] The post Rheinmetall-Aktie: Reicht der Schwung für die nächste Erholung? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,61 %. Thales notiert im Minus, mit -1,48 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,40 %. Lockheed Martin verliert -0,09 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,49 %.

Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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