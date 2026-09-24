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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz - Aktie mit schwachem Handelstag - 24.09.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert am 24.09.2026 mit -1,98 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz - Aktie mit schwachem Handelstag - 24.09.2026
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.09.2026

    Mit einer Performance von -1,98 % musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 71,32, mit einem Minus von -1,98 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz Verluste von -6,86 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit -9,94 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -29,61 % erlebt.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,94 %
    1 Monat -4,85 %
    3 Monate -6,86 %
    1 Jahr -22,31 %
    Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang und die Marke von 70 Euro sowie um Absatz- und Wettbewerbsrisiken, besonders bei E-Autos in China, Indien und den USA. Debattiert werden die hohe Verschuldung und mögliche Stellenstreichungen; zugleich wird betont, dass ein großer Teil der Verbindlichkeiten aus dem Kredit- und Leasinggeschäft von VW Financial Services stammt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,73 Mrd. € wert.

    Mehr als jeder fünfte neue Pkw in der EU fährt elektrisch


    Elektroautos haben ihren Anteil an den Neuzulassungen in der Europäischen Union binnen eines Jahres deutlich ausgebaut. Nach acht Monaten waren 21,7 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles), fast sechs …

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,45 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,91 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,57 %. Tesla verliert -0,55 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,48 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,36 %
    -9,99 %
    -4,90 %
    -6,86 %
    -22,31 %
    -36,37 %
    -61,59 %
    -38,79 %
    +1.463,38 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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