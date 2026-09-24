🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    BMW Aktie fällt auf 56,62€ - 24.09.2026

    Kursbewegung von -2,45 % bei BMW am 24.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie fällt auf 56,62€ - 24.09.2026
    Foto: Viacheslav Lopatin - stock.adobe.com

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BMW Aktie. Mit einer Performance von -2,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für BMW: Nach einem Rückgang von -3,14 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,45 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    52,96€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,21€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 11,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BMW Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,10 % hinnehmen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Auf Wochensicht hat die BMW Aktie damit -10,31 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -39,96 % verloren.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,31 %
    1 Monat -5,11 %
    3 Monate -8,10 %
    1 Jahr -32,95 %
    Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,85 Mrd. € wert.

    Mehr als jeder fünfte neue Pkw in der EU fährt elektrisch


    Elektroautos haben ihren Anteil an den Neuzulassungen in der Europäischen Union binnen eines Jahres deutlich ausgebaut. Nach acht Monaten waren 21,7 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles), fast sechs …

    Börsenstart Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    BMW dreht ab – rücken die Jahrestiefs wieder in den Fokus?


    Nach der jüngsten Erholung ist die BMW-Aktie erneut unter Druck geraten und hat ein kurzfristiges Tief markiert. Zugleich nähert sich der Kurs einer Unterstützungszone, die für das weitere Chartbild von Bedeutung sein könnte.

    So schlagen sich die Wettbewerber von BMW

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,91 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,18 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,57 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -1,98 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,48 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Minus, mit -0,29 %.

    BMW Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BMW Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BMW Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    BMW

    -3,00 %
    -10,31 %
    -5,11 %
    -8,10 %
    -32,95 %
    -43,45 %
    -30,82 %
    -23,69 %
    +248,74 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
    BMW direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BMW Aktie fällt auf 56,62€ - 24.09.2026 Kursbewegung von -2,45 % bei BMW am 24.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     