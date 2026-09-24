BMW Aktie fällt auf 56,62€ - 24.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BMW Aktie. Mit einer Performance von -2,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für BMW: Nach einem Rückgang von -3,14 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,45 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BMW Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,10 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die BMW Aktie damit -10,31 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -39,96 % verloren.

BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,31 % 1 Monat -5,11 % 3 Monate -8,10 % 1 Jahr -32,95 %

Informationen zur BMW Aktie

Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,85 Mrd. € wert.

Elektroautos haben ihren Anteil an den Neuzulassungen in der Europäischen Union binnen eines Jahres deutlich ausgebaut. Nach acht Monaten waren 21,7 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles), fast sechs …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach der jüngsten Erholung ist die BMW-Aktie erneut unter Druck geraten und hat ein kurzfristiges Tief markiert. Zugleich nähert sich der Kurs einer Unterstützungszone, die für das weitere Chartbild von Bedeutung sein könnte.

So schlagen sich die Wettbewerber von BMW

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,91 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,18 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,57 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -1,98 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,48 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Minus, mit -0,29 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BMW Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BMW Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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