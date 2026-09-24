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    Besonders beachtet!

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    Mercedes-Benz Group Aktie schwach im Handel - 24.09.2026

    Kursbewegung von -1,91 % bei Mercedes-Benz Group am 24.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Mercedes-Benz Group Aktie schwach im Handel - 24.09.2026
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Aktueller Stand der Mercedes-Benz Group Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 24.09.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Mercedes-Benz Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,91 % im Minus. Die Talfahrt der Mercedes-Benz Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 41,35, mit einem Minus von -1,91 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Mercedes-Benz Group insgesamt ein Minus von -8,80 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -9,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Mercedes-Benz Group auf -31,14 %.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,28 %
    1 Monat -8,19 %
    3 Monate -8,80 %
    1 Jahr -20,09 %
    Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,91 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -2,25 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,30 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Mercedes-Benz Group Aktie?


    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mercedes-Benz Group

    -2,02 %
    -9,58 %
    -8,50 %
    -9,10 %
    -20,36 %
    -38,71 %
    -32,58 %
    -21,07 %
    +113,39 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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