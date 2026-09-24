RENK Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 24.09.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei RENK Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,32 % Verlust nach sich zog.

Einen schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie fällt um -4,74 % auf 39,94€. Nach dem Plus von +1,65 % am Vortag kommt es heute bei RENK Group zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,74 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +2,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,40 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Minus von -22,29 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,68 % 1 Monat -13,40 % 3 Monate -8,32 % 1 Jahr -42,31 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,02 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

**UBS baut gemeldete Position an RENK Group aus** Die UBS Group AG hat ihre Beteiligung an der RENK Group AG innerhalb kurzer Zeit erneut verändert und dabei die gesetzlich relevante Schwelle von fünf Prozent überschritten. Aus den am 21. und 23. …

Lohnt sich ein Investment in die RENK Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der RENK Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RENK Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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