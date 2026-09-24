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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 24.09.2026

    Am 24.09.2026 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -4,74 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 24.09.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Kursentwicklung im Detail: So steht die RENK Group Aktie am 24.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie fällt um -4,74 % auf 39,94. Nach dem Plus von +1,65 % am Vortag kommt es heute bei RENK Group zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,74 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei RENK Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,32 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +2,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,40 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Minus von -22,29 %.

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    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,68 %
    1 Monat -13,40 %
    3 Monate -8,32 %
    1 Jahr -42,31 %
    Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,02 Mrd. € wert.

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    Lohnt sich ein Investment in die RENK Group Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der RENK Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RENK Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    RENK Group

    -4,48 %
    +2,68 %
    -13,40 %
    -8,32 %
    -42,31 %
    +144,89 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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