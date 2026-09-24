Besonders beachtet!
Deutz Aktie deutlicher Kursrutsch - 24.09.2026
Am heutigen Handelstag muss die Deutz Aktie bisher Verluste von -4,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.
Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.
Deutz Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 24.09.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Mit einer Performance von -4,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Deutz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,80 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,08 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutz nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +20,46 %.
Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um -5,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutz eine positive Entwicklung von +35,09 % erlebt.
Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,47 %
|1 Monat
|+9,93 %
|3 Monate
|+20,46 %
|1 Jahr
|+21,80 %
Informationen zur Deutz Aktie
Es gibt 168 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Gesunde Korrektur oder schlimmerer Absturz?
Die Deutz Aktie hat nach ihrem jüngsten Rekordlauf einen deutlichen Dämpfer kassiert. Am Mittwoch verlor der Kurs des Kölner Motorenbauers, der massiv in Richtung Verteidigungssektor investiert, 0,59 Euro oder 4,89 Prozent auf 11,48 Euro und ging …
DEUTZ: Keine Aktie für Short-Seller … oder doch?
Als wir DEUTZ vor einem Monat zuletzt besprochen hatten, war die Aktie gerade mit Schwung aus einer Dreiecksformation nach oben ausgebrochen. Seither ist viel passiert: Man überbot zwei wichtige Charthürden – und steht jetzt knapp davor, beide wieder zu unterschreiten.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,83 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,99 %.
Deutz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.