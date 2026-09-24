Deutz Aktie deutlicher Kursrutsch - 24.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Mit einer Performance von -4,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Deutz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,80 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,08 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutz nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +20,46 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um -5,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutz eine positive Entwicklung von +35,09 % erlebt.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,47 % 1 Monat +9,93 % 3 Monate +20,46 % 1 Jahr +21,80 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 24.09.2026, 10:19 Uhr

Es gibt 168 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Deutz Aktie hat nach ihrem jüngsten Rekordlauf einen deutlichen Dämpfer kassiert. Am Mittwoch verlor der Kurs des Kölner Motorenbauers, der massiv in Richtung Verteidigungssektor investiert, 0,59 Euro oder 4,89 Prozent auf 11,48 Euro und ging …

Als wir DEUTZ vor einem Monat zuletzt besprochen hatten, war die Aktie gerade mit Schwung aus einer Dreiecksformation nach oben ausgebrochen. Seither ist viel passiert: Man überbot zwei wichtige Charthürden – und steht jetzt knapp davor, beide wieder zu unterschreiten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,83 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,99 %.

Deutz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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