HENSOLDT Aktienkurs sinkt weiter - 24.09.2026

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 75,94€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,65 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,88 € entspricht. Nach dem Plus von +1,78 % am Vortag kommt es heute bei HENSOLDT zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,65 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,97 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -2,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +7,39 % erlebt.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,47 % 1 Monat -15,03 % 3 Monate +9,97 % 1 Jahr -19,63 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Stand: 24.09.2026, 10:20 Uhr

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,79 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die europäische Verteidigungsindustrie profitiert von steigenden Rüstungsbudgets – und sucht nach Technologien, die ohne störanfällige GPS-Signale funktionieren. Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) entwickelt dafür ein …

HENSOLDT Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der HENSOLDT Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HENSOLDT Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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