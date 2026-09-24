RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege knapp über der Konsensschätzung, wenn man die Erstattung von US-Zöllen außen vor lasse, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die aktuelle Geschäftsentwicklung entspreche den Erwartungen. Doch die hohen Lagerbestände spiegelten die Lieferketten- und Logistikprobleme wider./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 14,29EUR auf Tradegate (24. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



