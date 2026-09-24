LPKF Laser & Electronics Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 24.09.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,15 % auf 14,650€. Damit verliert die Aktie -1,300 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die LPKF Laser & Electronics Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +11,15 % wieder ab und notiert heute bei 14,650€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics Verluste von -40,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +33,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +183,69 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +33,06 % 1 Monat +21,51 % 3 Monate -40,07 % 1 Jahr +125,04 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.09.2026, 10:20 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kaufabsicht eines führenden asiatischen Advanced-Packaging-Herstellers als möglichen Start weiterer Aufträge für LPKFs Glasbearbeitung. Diskutiert werden KI-/HPC-getriebenes Marktpotenzial von 1,7 Mrd. Euro bis 2030, hohe mögliche Produktionskapazitäten und eine Kapitalerhöhung zur Skalierung. Konkrete Umsätze und Kunden fehlen noch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 362,55 Mio. € wert.

**LPKF vor Großauftrag aus asiatischer Halbleiterindustrie** Die Aktien des Laserspezialisten LPKF haben am 23. September 2026 deutlich zugelegt. In der Spitze stiegen die im SDax notierten Papiere auf 17,20 Euro und damit auf den höchsten Stand …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,17 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,99 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -1,89 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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