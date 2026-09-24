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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 24.09.2026

    Kursbewegung von -8,15 % bei LPKF Laser & Electronics am 24.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 24.09.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2026

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,15 % auf 14,650. Damit verliert die Aktie -1,300  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die LPKF Laser & Electronics Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +11,15 % wieder ab und notiert heute bei 14,650. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics Verluste von -40,07 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +33,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +183,69 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +33,06 %
    1 Monat +21,51 %
    3 Monate -40,07 %
    1 Jahr +125,04 %
    Stand: 24.09.2026, 10:20 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kaufabsicht eines führenden asiatischen Advanced-Packaging-Herstellers als möglichen Start weiterer Aufträge für LPKFs Glasbearbeitung. Diskutiert werden KI-/HPC-getriebenes Marktpotenzial von 1,7 Mrd. Euro bis 2030, hohe mögliche Produktionskapazitäten und eine Kapitalerhöhung zur Skalierung. Konkrete Umsätze und Kunden fehlen noch.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Zur LPKF Laser & Electronics Diskussion

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 362,55 Mio. € wert.

    LPKF vor Millionenauftrag aus Asien – Aktie springt 18 Prozent


    **LPKF vor Großauftrag aus asiatischer Halbleiterindustrie** Die Aktien des Laserspezialisten LPKF haben am 23. September 2026 deutlich zugelegt. In der Spitze stiegen die im SDax notierten Papiere auf 17,20 Euro und damit auf den höchsten Stand …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,17 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,99 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -1,89 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    LPKF Laser & Electronics

    -8,15 %
    +33,06 %
    +21,51 %
    -40,07 %
    +125,04 %
    +127,43 %
    -19,60 %
    +68,05 %
    +27,38 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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