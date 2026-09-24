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Atos Group Aktie crasht -4,40 % - 24.09.2026
Die Atos Group Aktie notiert am 24.09.2026 mit -4,40 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Atos Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.09.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Atos Group Aktie. Mit einer Performance von -4,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Atos Group: Nach einem Rückgang von -0,99 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,40 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Atos Group insgesamt ein Minus von -32,73 % zu verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Atos Group einen Rückgang von -53,69 %.
Atos Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,46 %
|1 Monat
|-20,35 %
|3 Monate
|-32,73 %
|1 Jahr
|-53,28 %
? wallstreetONLINE-Community zur Atos Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 30 auf knapp 24 Euro, fehlende kurzfristige Kurstreiber und mögliche spekulative Gegenbewegungen. Diskutiert werden ausstehende Warrants: 82,44 % waren Ende Juni ausgeübt, die potenzielle weitere Verwässerung wird mit 1,99 % beziffert. Zudem stehen Verschuldung, Zinsrisiken und die bestätigten Finanzziele 2026 im Fokus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Atos Group eingestellt.
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Informationen zur Atos Group Aktie
Es gibt 20 Mio. Atos Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 458,58 Mio. € wert.
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Ob die Atos Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atos Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.