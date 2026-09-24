Verbio Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 24.09.2026

Die Anleger von Verbio müssen heute einen Kursrückgang von -5,44 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 30,07€. Nach dem Plus von +4,71 % am Vortag kommt es heute bei Verbio zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,44 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Verbio in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,55 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +5,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verbio um +50,33 % gewonnen.

Während Verbio deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %. Damit gehört Verbio heute zu den auffälligeren Werten.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,10 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate +5,55 % 1 Jahr +194,94 %

? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.09.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nach Zahlen gesenkte Erwartung an den kurzfristigen Kurs trotz EBITDA-Ziel von 210–250 Mio. Euro und sinkender Nettoverschuldung. Einige halten die Prognose wegen hoher Sprit- und THG-Preise für konservativ; zugleich werden Sondereffekte und die hohe Steuerquote thematisiert. Charttechnisch stehen Ausbruch nach unten, Augusttief und Kursspannen von 25–35 bzw. 26–28 Euro im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,93 Mrd.EUR € wert.

Der Dax hat am Donnerstag seine Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau notieren. Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent auf 25.352 Punkte ein, womit er erneut …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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