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    Radiant Uranium veröffentlicht Unternehmensupdate

    Radiant Uranium veröffentlicht Unternehmensupdate
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    24. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC, Canada / Radiant Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Radiant Uranium“) (CSE: RUC, OTCQB: RUCCF, FWB: V0O0) veröffentlicht im Folgenden Neuigkeiten aus dem Unternehmen.

     

    Parallel zu seiner Akquisitionsstrategie treibt das Unternehmen die Explorationsplanung für seine Uranprojekte Key Lake Road und Gorilla Lake voran. Die in dieser Mitteilung erwähnten geplanten Arbeiten umfassen Genehmigungsverfahren, das Freischneiden von Messlinien (Line Cutting), Messungen mittels induzierter Polarisation und Diamantbohrungen im Projekt Key Lake Road sowie Geländeerkundungen und die Einholung von Bohrgenehmigungen im Projekt Gorilla Lake. Diese Programme unterliegen noch den erforderlichen Genehmigungen, Konsultationen und der endgültigen Explorationsplanung.

     

    Am 5. August 2026 änderte das Unternehmen seinen Namen von Kirkstone Metals Corp. in Radiant Uranium Corp., um seinem exklusiven Fokus auf die Exploration und Auffindung von Uranerzvorkommen besser Rechnung zu tragen. Der vor kurzem erfolgte Neuzugang des Uranprojekts Cross Lake verdeutlicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens, ein Portfolio mit Explorationspotenzial im Athabasca-Becken aufzubauen. Radiant Uranium prüft auch in Zukunft weitere Übernahmemöglichkeiten und forciert gleichzeitig die Explorationsaktivitäten in seinem bestehenden Projektportfolio.

     

    Zeitgleich wechselte das Unternehmen von der TSX Venture Exchange zur Canadian Securities Exchange („CSE“). Aus Sicht des Managements bietet die CSE Radiant Uranium für seine aktuelle Wachstumsstrategie und seine Zielsetzung, im Zuge des kontinuierlichen Uranportfolioausbaus zusätzliche Projekte zu prüfen und gegebenenfalls zu übernehmen, eine stärker unternehmerisch ausgerichtete Plattform.

     

    Die Strategie, die Radiant Uranium verfolgt, ist darauf ausgerichtet, den Erwerb von Uran-Assets mit der systematischen Exploration seines bestehenden Portfolios im Athabasca-Becken zu kombinieren. In naher Zukunft legt das Management seinen Schwerpunkt darauf, die Explorationsziele mit höchster Priorität bis zu klar definierten technischen Meilensteinen auszubauen und gleichzeitig weitere Übernahmemöglichkeiten zu prüfen, die das Uranportfolio des Unternehmens stärken können.

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