JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis entspreche ungefähr der Konsensschätzung und werde von einer robusten Umsatzentwicklung in einem schwierigen Umfeld getragen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die enttäuschenden Bruttomargen würden durch die gute Kostenkontrolle kompensiert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 14,29EUR auf Tradegate (24. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A



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