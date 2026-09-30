Siemens Energy-Duo Rendite-Anleihe mit 5% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Wer mit Hilfe der Siemens Energy-Aktie mit einem 40-prozentigen Sicherheitspuffer eine Jahresbruttorendite von 5 Prozent erwirtschaften möchte, könnte eine Investition in die neue DuoRendite-Anleihe der Landesbank Baden-Württemberg in Erwägung ziehen.

Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) korrigierte nach ihrem im Jahr 2024 gestarteten steilen Anstieg, der am 24.4.26 bei 191,66 Euro auf einem vorläufigen Höhepunkt gipfelte, wegen der Befürchtungen um geringere Investitionen für KI-Rechenzentren in den vergangenen Wochen auf bis zu 131 Euro nach unten. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 145,50 Euro erholen. Da der Energietechnikkonzern dabei sei, das obere Ende der Jahresgewinnspanne zu erreichen, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 245 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Energy-Aktie.

50% Rückzahlung nach 12 Monaten

Der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie vom 5.10.26 wird als Startwert für die Anleihe festgeschrieben. Der Basispreis wird bei 60 Prozent des Startwertes liegen. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie erhalten Anleger am 27.10.27 einen Zinsbetrag von 5 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Darüber hinaus findet bereits an diesem Tag die Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes statt.

Die verbleibenden 500 Euro (=50 Prozent des Kapitaleinsatzes) entsprechen einem Investment in eine Siemens Energy-Aktienanleihe mit der Laufzeit bis 27.10.28. Am zweiten Zinszahlungstag, dem 27.10.28, bekommen Anleger für den auf nunmehr 500 Euro reduzierten Nominalwert ebenfalls den Zinskupon in Höhe von 5 Prozent pro Jahr ausbezahlt.

Notiert die Siemens Energy-Aktie am letzten Bewertungstag (20.10.28) auf oder oberhalb des Basispreises, dann erhalten Anleger den ausstehenden Nominalbetrag von 500 Euro gutgeschrieben. Bei einem Aktienkurs unterhalb des Basispreises wird die Tilgung der Anleihe mittels der Zuteilung einer am 5.10.26 ermittelten Anzahl von Siemens Energy-Aktien erfolgen.

Die Duo-Rendite-Aktienanleihe auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000LB6W6V0) kann noch bis 5.10.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100,00 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wegen der bereits nach 12 Monaten stattfindenden Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes halbiert sich für Anleger nicht nur der in absoluten Zahlen ausgedrückte Zinsertrag, sondern auch das Verlustrisiko des direkten Aktieninvestments im Falle einer negativen Kursentwicklung der Aktie.