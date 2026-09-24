Mehr Auswahl im Glasfasernetz: Drei startet Privatkunden-...

- Glasfaser-Kooperationen von Drei erreichen bereits rund 1,4 Millionen Haushalte und Unternehmen in Österreich.

Wien/ Linz (APA-ots) - - Drei bietet seine Glasfaserprodukte künftig auch für Privatkund:innen in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden an.

Nach dem erfolgreichen Start seiner Glasfaser-Businesslösungen im Herbst 2025 erweitert Drei die Zusammenarbeit mit der BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH nun auch auf Privatkund:innen. Haushalte in den Ausbaugebieten der BBOÖ in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden können ab sofort Internet- und Digitalangebote von Drei über das Glasfasernetz der BBOÖ nutzen.



Für mehr als 110.000 Anschlusspunkte bedeutet dies eine größere Anbieterauswahl, leistungsstarke Glasfaserprodukte und Zugang zu den hochwertigen Digital- und Internetlösungen von Drei über das regionale Glasfasernetz.



"Eine leistungsfähige Infrastruktur mit Highspeed-Internet bildet die Grundlage für Homeoffice, Gaming, Streaming sowie zunehmend auch für KI-Anwendungen. Sie ist damit ein entscheidender Baustein für die digitale Zukunft. Wir freuen uns, unsere Glasfaserpartnerschaft mit der BBOÖ nach den erfolgreichen Business-Angeboten nun auch auf attraktive Lösungen für Privathaushalte auszuweiten. Damit erhalten Haushalte in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden Zugriff auf ein noch breiteres Angebot für schnelles Internet und leistungsstarkes WLAN in den eigenen vier Wänden", so Günter Lischka, CCO von Drei.

Nach dem Start der Kooperation mit Business-Angeboten wie eCard- Anschlüssen für Ärzt:innen, Internet- sowie

Standortvernetzungslösungen für Unternehmen erweitert Drei sein Portfolio nun um attraktive Glasfasertarife für Privatkund:innen. Angeboten werden symmetrische Bandbreiten mit gleicher Upload- und Downloadgeschwindigkeit für eine optimale digitale Nutzung im Alltag. Mehr Informationen auf drei.at/glasfaser-bbooe



Zwtl.: Große Auswahl und maximale Flexibilität.



"Auf unserem offenen Glasfasernetz haben Kundinnen und Kunden eine große Auswahlmöglichkeit. Mit Drei konnten wir nun auch für den Privatkundenbereich einen weiteren starken Partner für unser Netz und unsere Kunden gewinnen. Drei ist bekannt für innovative Services - sowohl im Bereich der Einfamilienhäuser als auch der

Mehrparteienhäuser.", sagt Markus Fellhofer, Prokurist der BBOÖ .

Zwtl.: Einfach auf Glasfaser umsteigen und Vertrautes behalten.

Die neuen Glasfaserprodukte inkludieren symmetrische Bandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s. Zum Start seiner Privatkund:innen-Angebote bietet Drei 15% Ermäßigung auf das monatliche Grundentgelt attraktiver Glasfasertarife an*. Zum Beispiel BBOÖ-Internet 300 um 36,47 Euro/ Monat* statt 42,90 Euro/ Monat. Für eine optimale Versorgung Zuhause ist bei den entsprechenden Tarifen eine FRITZ!Box für leistungsstarkes WLAN ohne Zusatzkosten inkludiert.

* Aktion 15% auf das monatliche Grundentgelt: 15% Rabatt auf das monatliche Grundentgelt bis Ablauf der Mindestvertragsdauer. Ab dem 25. Monat gilt das reguläre monatliche Grundentgelt und ist mit Unlimited Mix kompatibel (Details auf drei.at/mix). Voraussetzung: Neuanmeldung eines BBOÖ Internet Tarifs mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer und vorherige Bestellung eines kostenpflichtigen Glasfaser-Anschlusses beim Ausbaupartner BBOÖ. Aktionsverfügbarkeit abhängig von Glasfaser-Ausbaustatus an der Vertragsadresse. Jeweils verfügbare Aktionen und Details auf drei.at/glasfaser-bbooe

Über BBOÖ

Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist die größte Anbieterin providerunabhängiger Glasfaser-Infrastruktur in Oberösterreich. Ihr Ziel ist es, das Bundesland flächendeckend mit moderner Glasfaserinfrastruktur auszustatten und damit die Grundlage für die digitale Zukunft zu schaffen. Im Rahmen ihres Wholesale-only-Modells bietet die BBOÖ keine Endkundendienste an, sondern stellt ihr offenes Netz Internet-Anbietern wie Drei zur Verfügung.



Über Drei

Die Hutchison Drei Austria GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3 Group Europe. Drei erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 923 Millionen Euro. Als führender Telekommunikationsanbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobilfunk, Internet, Festnetz, TV sowie Business- Lösungen aus einer Hand. Mit dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und umfassenden Serviceleistungen für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, Digitalisierung für alle Menschen in Österreich zugänglich und leistbar zu machen. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein vollständig neues Mobilfunknetz. Das modernste 5G-Netz Österreichs erreicht bereits mehr als 95 Prozent der heimischen Haushalte und Unternehmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei zudem als einziger Anbieter in Österreich ein landesweites 5G-Standalone-Netz mit vollem 5G-Potenzial, inklusive Network Slicing für garantierte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr Informationen unter www.drei.at.



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Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse



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