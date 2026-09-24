ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Verbio auf 'Hold' - Ziel 36 Euro
- Jefferies belässt Verbio mit Kursziel 36 Euro
- Verbio verzeichnet starkes Schlussquartal 2025/26
- Ebitda-Ziel liegt sieben Prozent unter Konsens
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026/27 liege indes sieben Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 29,94 auf Tradegate (24. September 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +18,81 %/+38,61 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 36 Euro
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Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6
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Seit langem traut sich ein Fonds wieder aus der Deckung; Apus Capital sind mit 2 Fonds je knapp 40.000 Aktien dabei; das waren aber auch die Jungs, die letztes Mal gefühlte 5 Tage investiert waren und sich dann wieder vom Acker gemacht haben. Mal sehen welche Halbwertszeit die Verweildauer diesmal hat.
Hör doch mal auf mit dieser Klagerei!