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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Verbio auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Verbio mit Kursziel 36 Euro
    • Verbio verzeichnet starkes Schlussquartal 2025/26
    • Ebitda-Ziel liegt sieben Prozent unter Konsens
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Verbio auf 'Hold' - Ziel 36 Euro
    Foto: Verbio - Verbio

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026/27 liege indes sieben Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 29,94 auf Tradegate (24. September 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +18,81 %/+38,61 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 36 Euro



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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Prognose und ihre mögliche Kurswirkung: Unter 250 Mio. Euro EBITDA werde ein Rückgang, bei 250–300 Mio. Euro Seitwärtsbewegung und darüber ein Anstieg erwartet; für einen deutlichen Sprung werden 500–600 Mio. genannt. Charttechnisch gelten enge Bollinger-Bänder sowie 38- und 200-Tage-Linie als Ausbruchssignal. Diskutiert werden zudem US-RIN-Preise, THG-Quoten und mögliche Vorteile durch RED IV.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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