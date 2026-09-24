Marinomed Biotech: Fortbetrieb eingestellt – Unternehmen schließt
Das Aus für Marinomed Biotech AG ist besiegelt: Nach gescheiterten Investorengesprächen und ausbleibenden Erlösen wird der Fortbetrieb eingestellt und das Unternehmen geschlossen.
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- Marinomed Biotech AG gab am 24. September 2026 die Einstellung des Fortbetriebs und die Schließung des Unternehmens bekannt.
- Die Insolvenzverwalterin Dr. Ulla Reisch beantragte die Schließung im Rahmen der gerichtlichen Tagsatzung.
- Das Insolvenzgericht ordnete daraufhin die Schließung des Unternehmens an.
- Ein Weiterbetrieb war nicht möglich, da das laufende Geschäft keine ausreichenden positiven Ergebnisse erzielte.
- Der geplante Verkauf von Lizenzrechten konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden; Gespräche mit potenziellen Investoren blieben erfolglos.
- Die Insolvenzverwalterin wird nun den Verkauf der Vermögenswerte einleiten; über weitere rechtliche und operative Schritte soll informiert werden.
Der Kurs von Marinomed Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,8000EUR das entspricht einem Minus von -5,00 % seit der Veröffentlichung.
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