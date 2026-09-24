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    FACC Safety Center

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    Wie der Luftfahrtzulieferer Sicherheit zur Priorität macht

    FACC Safety Center - Wie der Luftfahrtzulieferer Sicherheit zur Priorität macht
    Foto: adobe.stock.com

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    Sicherheit wird im zivilen Flugverkehr großgeschrieben. Kaum eine andere Branche unterliegt derart strengen Kontroll- und Zulassungsmechanismen wie die Luftfahrt. Sowohl internationale Regelwerke als auch die Praxis einzelner Unternehmen tragen dazu bei, dass Fliegen statistisch zu den sichersten Fortbewegungsarten zählt. Wie sich diese Sicherheit aktuell darstellt und welche Rolle der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC dabei einnimmt, zeigt ein Blick auf aktuelle Daten und unternehmensinterne Maßnahmen.

     

    IATA Annual Safety Report 2025: Die aktuelle Unfallbilanz

     

    Laut Angaben der International Air Transport Association (IATA) lag die weltweite Gesamtunfallrate 2025 bei 1,32 Unfällen je eine Million Flüge – rechnerisch also ein Unfall auf rund 760.000 Flüge. Das ist eine Verbesserung gegenüber 2024 (1,42), liegt aber leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt von 1,27. Bei insgesamt 38,7 Millionen Flügen (und ungefähr fünf Milliarden Fluggästen) registrierte der Bericht 51 Unfälle, davon acht mit tödlichem Ausgang. Die Zahl der Todesopfer an Bord stieg im Jahresvergleich von 244 auf 394 – ein Anstieg, der maßgeblich auf zwei besonders schwere Einzelereignisse zurückgeht: eine Kollision nahe Washington D.C. sowie einen Absturz kurz nach dem Start in Ahmedabad, Indien. Bei den nicht-tödlichen Unfällen waren Heckkontakte beim Start oder bei der Landung sowie Fahrwerksereignisse die häufigsten Kategorien, gefolgt von Abweichungen von der Landebahn und Bodenschäden. Bemerkenswert ist zudem, dass 2025 erst zum zweiten Mal überhaupt keine Unfälle durch Kontrollverlust im Flug registriert wurden – ein Unfalltyp, der lange als besonders gefährlich galt.

     

    Strenge gesetzliche Vorgaben und vorbildliche Regionen

     

    Der internationale Flugverkehr unterliegt einem dichten Geflecht rechtlicher Vorgaben. Grundlage ist das Abkommen von Chicago mit seinen ICAO-Anhängen. Insbesondere Annex 8 definiert internationale Mindeststandards für die Lufttüchtigkeit von Flugzeugen. In der Europäischen Union bildet die Verordnung (EU) 2018/1139 den zentralen Rechtsrahmen für die zivile Flugsicherheit und legt zugleich die Aufgaben und Zuständigkeiten der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) fest. Detaillierte Anforderungen an die Zulassung und Lufttüchtigkeit von Flugzeugen sowie an Hersteller und Produktionsorganisationen werden durch weitere EU-Vorschriften konkretisiert.

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