Sechs Tote bei Angriff in Ostukraine
Für Sie zusammengefasst
- Angriff auf Agrargebäude fordert sechs Tote
- Zwölf Menschen werden bei Attacke verletzt
- Dorf Stara Hnylyzja liegt nahe der Front
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
CHARKIW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf ein landwirtschaftliches Gebäude im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Weitere zwölf wurden nach Angaben der regionalen Polizei bei der Attacke im Dorf Stara Hnylyzja verletzt. Das Dorf liegt wenige Dutzend Kilometer von der Front entfernt.
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/stk
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen