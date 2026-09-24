BARCLAYS stuft H&M auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 157 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis habe die Markterwartungen zwar leicht übertroffen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag nach den Zahlen. Das Geschäftsmix sei aber enttäuschend wie auch der Ausblick. Zu verdanken sei der kleine operative Ergebnisanstieg lediglich einer guten Kostenkontrolle./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 14,29EUR auf Tradegate (24. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 157

Kursziel alt: 157

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



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