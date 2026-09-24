🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY

    Großauftrag aus den USA

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum 2028 für 2G Energy zum Rekordjahr werden könnte

    Ein 275-Megawatt-Auftrag für KI-Rechenzentren in den USA sichert 2G Energy die Auslastung bis weit ins Jahr 2028. Berenberg sieht die eigene Wachstumsthese bestätigt und traut der Aktie knapp 40 Prozent Kurspotenzial zu.

    Für Sie zusammengefasst
    Großauftrag aus den USA - Warum 2028 für 2G Energy zum Rekordjahr werden könnte
    Foto: Guenther Schwermer - imageBROKER.com

    Die Auftragsbücher von 2G Energy füllen sich weiter. Der Spezialist für Blockheizkraftwerke und Gasgeneratoren liefert Energy Vault Holdings containerisierte Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung von 275 Megawatt.

    Die Systeme sollen die Energieversorgung von KI-Rechenzentren in den USA absichern und zwischen dem vierten Quartal 2027 und dem dritten Quartal 2028 ausgeliefert werden. Berenberg taxiert das Volumen auf rund 220 Millionen Euro.

    Die Aktie von 2G Energy war nach den News am Mittwoch schon um 10 Prozent angestiegen, am Donnerstag werden die Gewinne teilweise abverkauft und die Aktie gibt mehr als 5 Prozent nach. Innerhalb von 12 Monaten hat sich der Aktienkurs damit knapp verdoppelt.

    2G ENERGY

    -5,27 %
    +15,79 %
    +15,79 %
    -4,47 %
    +99,85 %
    +163,23 %
    +152,52 %
    +1.359,21 %
    +2.703,89 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
    2G ENERGY direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Spannend ist die Rolle der Anlagen. Sie arbeiten im Verbund mit Batteriespeichern und fangen die stark schwankende Last ab, die KI-Rechner verursachen. 2G liefert damit mehr als einen Umweg um überlastete Stromnetze: Die Aggregate stehen direkt auf dem Gelände der Betreiber und stellen dort jederzeit abrufbare Leistung bereit.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Hinzu kommt ein Servicevertrag über die Lebensdauer, der üblicherweise zehn Jahre läuft. Analyst Robert-Jan van der Horst rechnet ab 2029 mit jährlichen Gebühren von 20 bis 25 Millionen Euro, die gut planbar und sehr profitabel sein dürften.

    Auch zeitlich passt der Deal. Allein aus Rechenzentrumsprojekten dürfte der Auftragsbestand inzwischen über 700 Megawatt liegen. Die bisherige Jahreskapazität von 300 bis 400 Megawatt war schon im vergangenen Jahr gut ausgelastet, ganz ohne Rechenzentrumsgeschäft. Bis Ende 2027 kommen weitere 750 Megawatt hinzu, rechtzeitig zur neuen Order. Die Gefahr, dass die zusätzlichen Kapazitäten 2028 brachliegen, sinkt damit deutlich.

    An seinen Prognosen ändert Berenberg nichts, denn für das zweite Halbjahr hatte die Bank ohnehin Aufträge aus dem Rechenzentrumsumfeld über 350 Millionen Euro eingeplant. Für 2028 erwartet sie ein Umsatzplus von 44 Prozent auf gut 891 Millionen Euro. Damit liegt sie rund 16 Prozent über dem Marktkonsens, der aus ihrer Sicht weiter nachziehen dürfte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 62,30EUR auf Tradegate (24. September 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Großauftrag aus den USA Warum 2028 für 2G Energy zum Rekordjahr werden könnte Ein 275-Megawatt-Auftrag für KI-Rechenzentren in den USA sichert 2G Energy die Auslastung bis weit ins Jahr 2028. Berenberg sieht die eigene Wachstumsthese bestätigt und traut der Aktie knapp 40 Prozent Kurspotenzial zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     