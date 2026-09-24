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    Frankreich

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    Geschäftsklima trübt sich überraschend ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Geschäftsklima in Frankreich fällt auf 96 Punkte
    • Einzelhandel sorgt für deutlichen Stimmungsdämpfer
    • Dienstleister schwächer, Industrie und Bau stabil
    Frankreich - Geschäftsklima trübt sich überraschend ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Stimmung in den Unternehmen im September überraschend verschlechtert. Wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, ist der Indexwert für das Geschäftsklima um zwei Punkt auf 96 Punkte gefallen. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung des Vormonatswerts bei 98 Punkten erwartet. Das Stimmungsniveau sinkt damit weiter unter den langfristigen Durchschnittswert von 100 Zählern.

    Ausschlaggebend für den Stimmungsdämpfer ist ein deutlicher Rückgang im französischen Einzelhandel. Im Dienstleistungssektor hat sich die Stimmung zwar ebenfalls verschlechter, aber nicht so stark wie im Einzelhandel. Im Verarbeitenden Gewerbe und im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima hingegen jeweils stabil gehalten./jkr/jha/






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    Frankreich Geschäftsklima trübt sich überraschend ein In Frankreich hat sich die Stimmung in den Unternehmen im September überraschend verschlechtert. Wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, ist der Indexwert für das Geschäftsklima um zwei Punkt auf 96 Punkte gefallen. …
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