Spartan Metals erhält BLM-Genehmigung für sieben weitere Bohrstandorte auf seinen Tungstonia-Claims in Nevada

Vancouver, Kanada, 24. September 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W | OTCQB: SPRMF | FWB: J03), ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Wolfram und kritischen Mineralien im Westen der Vereinigten Staaten, freut sich, bekannt zu geben, dass das United States Bureau of Land Management („BLM“) den Änderungsantrag (Notice modification) des Unternehmens genehmigt hat, der sieben zusätzliche Bohrplätze auf den Tungstonia-Claims seines zu 100 % unternehmenseigenen Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle („Eagle“ oder das „Projekt“) im White Pine County, Nevada, genehmigt hat, wodurch sich die Gesamtzahl der genehmigten Bohrstandorte in Tungstonia auf 32 erhöht ( Abbildung 1 ).

Die neuen Standorte wurden auf der Grundlage magnetotellurischer („MT“)- und geophysikalischer Gleichstromuntersuchungen mit induzierter Polarisation („DCIP“) ermittelt, über die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. September 2026 berichtet wurde. Einige der neuen Bohrplattformen sind so konzipiert, dass von einem einzigen Standort aus mehrere Bohrungen mit unterschiedlichen Azimuten und Neigungen niedergebracht werden können, um zusätzliche Informationen über den Untergrund zu gewinnen, ohne die Beeinträchtigung der Oberfläche zu erhöhen.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, erklärte: „Als wir die Genehmigungen für die ursprünglichen Standorte in Tungstonia einholten, stützten wir uns auf Kartierungen, geochemische Untersuchungen an der Oberfläche und die alten Abbaustätten. Die geophysikalischen Ergebnisse haben unsere geologische Interpretation des Systems unterhalb dieser Abbaustätten und im gesamten Gebiet der Tungstonia-Claims verbessert und neue, vorrangige Ziele identifiziert. Dieser Änderungsantrag (Notice modification) verschafft uns die Standorte, und die damit verbundene Flexibilität ermöglicht es uns, dort zu bohren, wo unsere Datenauswertung die besten Erfolgsaussichten verspricht.“

Highlights

Sieben zusätzliche Bohrstandorte genehmigt ( Abbildung 1 )

Abdeckung der vielfältigen Mineralisierungsarten bei Tungstonia ( Abbildung 2 und Abbildung 3 ). An diesen Standorten werden die Tiefenausdehnungen der Gänge 1 bis 5 sowie des Gangkomplexes Spartan A, B und C, die SE-Wolframanomalie und die interpretierten Karbonatverdrängungs- und Skarn-Ziele untersucht, die durch die geophysikalischen Untersuchungen und die Oberflächengeochemie definiert wurden.

Etwa 550 Meter („m“) des geplanten, rund 3.000 m umfassenden Kernbohrprogramms abgeschlossen.

Die Standorte der Bohrstellen wurden so ausgewählt, dass geophysikalische Anomalien, kartierte Strukturen, Quarzgang- und Greisenbildungen sowie die Oberflächengeochemie zusammenfallen. Bohrungen zur Erkundung der Ganggruppen sind mit Azimuten geplant, bei denen die steil einfallenden Gänge in einem großen Winkel durchteuft werden; Bohrungen zur Erkundung der Ziele mit einer Mineralisierung des Verdrängungstyps sind so ausgerichtet, dass sie die interpretierten Kontakte in der Tiefe durchteufen. Das Niederbringen mehrerer Bohrungen von einer Bohrplattform aus ermöglicht es Spartan, mehr als eine Struktur oder eine einzelne Struktur in mehr als einer Tiefe zu erkunden, ohne die Oberfläche zusätzlich zu beeinträchtigen. Geophysikalische Anomalien sind kein direkter Nachweis für eine Mineralisierung und können nur durch Bohrungen bestätigt werden.

Stand des aktuellen Bohrprogramms

Derzeit laufen Bohrarbeiten bei Eagle, wobei von den geplanten ca. 3.000 m bereits etwa 550 m gebohrt wurden. Das Programm wird an die neu genehmigten Standorte verlegt, um die aussichtsreichen Gebiete zu überprüfen, die durch geologische Oberflächenerkundung und geochemische Analysen in Verbindung mit den geophysikalischen Ergebnissen identifiziert wurden. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, validiert und ausgewertet sind.

Abbildung 1: Draufsicht auf den Tungstonia-Claimblock mit kartierten Wolfram-Silber-Gangkomplexen und interpretierten CRD-, Porphyr- und Wolfram-Skarn-Zielen. Zuvor genehmigte Bohrstandorte sind grün dargestellt, neu genehmigte Standorte gelb. Weitere Bohrstandorte werden nach den Ergebnissen des Kernbohrprogramms 2026 geplant und genehmigt.

Abbildung 2: Schnitt A-A', der interpretierte Greisenbildungen aus der geophysikalischen 3D-MT-Inversion zwischen interpretierten und kartierten Wolfram-Silber-Gängen zeigt. Die Greisenbildung ist ein hervorragender Indikator für die unmittelbare Nähe zur Quelle einer Wolframmineralisierung. Das Wissen darüber, wo die Greisenbildung auftritt oder – im Falle geophysikalischer Untersuchungen – interpretiert wird, hilft bei der Vorhersage der Lage der Wolframgänge und erhöht die Sicherheit bei der Auswahl der Bohrstandorte. Eine Greisenbildung entsteht oft in einer Zone um eine größere, verdeckte Intrusion herum und nicht in isolierten Klüften. Das Vorhandensein einer Greisenbildung in größerem Maßstab bei Tungstonia deutet auf ein größeres Mineralisierungssystem hin.

Abbildung 3: Schnitt B-B’, der die 3D-MT-Inversion mit interpretiertem geologischem Modell zeigt. Das potenzielle Porphyr-Ziel ist im zentralen Teil des Schnitts deutlich erkennbar. Dieses Ziel ist möglicherweise die Quelle (oder eine der Quellen) der bei Tungstonia beobachteten Mineralisierung, da es in der Nähe von Greisenbildungszonen liegt und eine günstige Lage in kohlenstoffhaltigen Wirtsgesteinen aufweist.

Erklärung der qualifizierten Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von Brett R. Marsh, CPG, erstellt und von ihm genehmigt. Herr Marsh ist President und CEO von Spartan Metals Corp. sowie eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Quellennachweis

1 Nevada Bureau of Mines and Geology, 1988, Bulletin 105 p213-217

Über das Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle

Das Projekt Eagle ist eine Explorationsmöglichkeit im Distriktmaßstab, die drei vormals produzierende Wolframminen (Tungstonia, Yellow Jacket und Rees/Antelope) mit gemeldeten historischen Fördergehalten von 0,6 bis 3,51 % WO31 sowie eine im Rahmen der Probenahmen von Spartan in den Jahren 2025/26 identifizierte Rubidium- und Silbermineralisierung umfasst. Der Betrieb dieser Minen erfolgte von 1915 bis 1942, wobei bis 1956 zeitweise eine Produktion in kleinem Maßstab stattfand. Die Wolframproduktion aus diesen Minen belief sich auf insgesamt 8.379 Short-Ton-Einheiten mit Gehalten zwischen 0,6 % und 0,9 % WO₃1.

Eagle hat eine Fläche von ca. 36,5 km² und liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich der Stadt Ely in den Kern Mountains im White Pine County, Nevada. Das Projekt umfasst 9.033 Acres, bestehend aus 445 nicht patentierten Erzgang-Claims des Bureau of Land Management (BLM).

Bei Eagle kommen drei Lagerstättentypen vor: Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD), die signifikante oder anomale Gehalte an Wolfram (W), Silber (Ag) und Rubidium (Rb) sowie Cu-Sb±Au-Pb-Zn-Bi-As in drei Schwerpunktgebieten des Projekts aufweisen, was auch das Potenzial zur Gewinnung von W-Rb-Ag aus den historischen Aufbereitungsrückständen der Aufbereitungsanlage Tungstonia umfasst.

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Minerale in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus strategischen Mineralen für die Rüstungsindustrie liegt, darunter Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen.

Spartan hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico und besitzt 100 % des Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle in Nevada. Victorio ist ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt, das eine historische Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2012 für eine Wolfram-Molybdän-Mineralisierung umfasst, wobei auch Beryllium und Flussspat vorkommen. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung sind im Gange. Eagle ist ein Distrikt, der drei vormals produzierende hochgradige Wolframminen (Tungstonia, Rees und Yellow Jacket) umfasst, in denen im Rahmen der Probenahmen von Spartan auch eine Silber-, Rubidium-, Antimon-, Wismut- und Indiummineralisierung identifiziert wurde. Bei Eagle wurde keine Mineralressource geschätzt.

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung für Victorio als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Spartan behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Angaben zur Quelle, zum Datum, zu den Parametern und zur Zuverlässigkeit der historischen Schätzung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. März 2026 sowie unter www.spartanmetals.com.

Im Namen des Boards von Spartan

„Brett Marsh“

President, CEO & Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG | President, CEO & Direktor | 1-888-535-0325 | info@spartanmetals.com

Jeff Walker | VP, The Howard Group | 403-221-0915 | jeff@howardgroupinc.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „dürften“. Bei den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ist Spartan von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem die Annahmen, dass die aktuellen Ziele in Bezug auf die Projekte des Unternehmens erreicht werden können und dass die übrigen Unternehmensaktivitäten wie erwartet verlaufen werden; dass das hierin beschriebene Bohrprogramm im Wesentlichen wie geplant und im Rahmen der erteilten Genehmigung abgeschlossen wird; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Executive Order 14415 im Wesentlichen wie beschrieben umgesetzt wird und nicht geändert, aufgehoben, untersagt oder ersetzt wird; dass Durchführungsbestimmungen und politische Leitlinien innerhalb der in der Verordnung vorgesehenen Fristen erlassen werden; und dass alle erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten und die Errungenschaften wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteilige Branchenereignisse; künftige Entwicklungen bei Gesetzen, Vorschriften, politischen Maßnahmen und Exekutivmaßnahmen, einschließlich der Umsetzung, Änderung oder Aufhebung der Executive Order 14415 und aller darunter erlassenen Vorschriften; Änderungen der staatlichen Beschaffungspolitik oder der Verteidigungsausgaben; Verzögerungen bei der Erlangung oder Aufrechterhaltung behördlicher Genehmigungen, einschließlich Landnutzungsgenehmigungen und Bohrgenehmigungen, oder die Unfähigkeit, diese zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; Bohrergebnisse, die von den Erwartungen des Unternehmens abweichen; die Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen behördlichen Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten sowie weitere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG WIDER UND KÖNNEN SICH DAHER NACH DIESEM ZEITPUNKT ÄNDERN. LESER SOLLTEN DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN KEINE ÜBERMÄSSIGE BEDEUTUNG BEIMESSEN UND SICH ZU KEINEM ANDEREN ZEITPUNKT AUF DIESE INFORMATIONEN VERLASSEN. DAS UNTERNEHMEN KANN SICH ZWAR DAFÜR ENTSCHEIDEN, DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU AKTUALISIEREN, VERPFLICHTET SICH JEDOCH NICHT DAZU, SOFERN DIES NICHT GEMÄSS GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH IST.

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Die Spartan Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 0,296EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.