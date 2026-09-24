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    Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) / LBS-Gruppe wählt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Stefan Siebert erneut zum LBS-Vorsitzenden gewählt
    • Demmer und König als LBS-Stellvertreter gewählt
    • Politik soll Wohneigentum stärker fördern
    OTS - Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) / LBS-Gruppe wählt ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LBS-Gruppe wählt Stefan Siebert erneut zu ihrem Vorsitzenden (FOTO) Berlin (ots) - Frank Demmer und Sabine König zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt - Politik muss mehr für Wohneigentum tun - Eigenheimrentenförderung wichtiger Schritt

    Stefan Siebert (64), Vorstandsvorsitzender der LBS Landesbausparkasse Süd, ist zum zweiten Mal zum Vorsitzenden der LBS-Bausparkassenkonferenz gewählt worden. Als oberster Repräsentant vertritt er die Gruppe der fünf Landesbausparkassen nach außen. In dieser Funktion ist er zugleich Mitglied im Gesamtvorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).

    Die Leitung der LBS-Bausparkassenkonferenz wird durch einen Stellvertreter und eine Stellvertreterin komplettiert: den wiedergewählten Frank Demmer (53), Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest und die erstmals in diese Position gewählte Sabine König (52), designierte Vorstandsvorsitzende der LBS NordOst.

    "Ich freue mich über das erneut in mich gesetzte Vertrauen", erklärte Siebert, der seit einem Jahr an der Spitze des Gremiums steht, dem er zuvor fünf Jahre lang als Stellvertreter angehörte. "Ich werde mich weiter mit voller Kraft dafür einsetzen, das Bausparen als wichtigen Einstieg in den langfristigen Vermögensaufbau mit selbstgenutztem Wohneigentum ins Bewusstsein zu bringen. Nur das Bausparen bietet sicheres Ansparen in Kombination mit einem zinsgünstigen Darlehen", erklärte Siebert. Auch wolle er sich weiter dafür stark machen, dass die Wohneigentumsbildung vom Staat wieder besser unterstützt wird und Belastungen wie die Grunderwerbsteuer abgebaut werden. Einen wichtigen Schritt sei die Politik mit der Reform der privaten Altersvorsorge gegangen, indem sie die selbstgenutzte Immobilie voll in das neue Fördersystem integriert hat. Die Landesbausparkassen werden zum 1.1.2027 mit neuen Altersvorsorgelösungen am Start sein.

    Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem Marktanteil von 35,5 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 7,2 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 330 Milliarden Euro.

    Pressekontakt:

    Dr. Ivonn Kappel
    Referat Presse
    Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
    Tel.: 030 20225-5398
    Fax : 030 20225-5395
    E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6358292 OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)







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