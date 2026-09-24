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    Deutsche Banken im Stresstest stabil - mit Ausnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit deutscher Banken bleibt trotz Krise solide
    • Mehrere Institute verfehlen Kapitalvorgaben
    • Stresstest senkt Kernkapitalquote im Krisenszenario
    Deutsche Banken im Stresstest stabil - mit Ausnahmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Banken und Sparkassen in Deutschland würde auch einen drastischen globalen Wirtschaftseinbruch überstehen. "Die Institute bleiben insgesamt solide aufgestellt", fasste der oberste Bankenkontrolleur der Finanzaufsicht Bafin, Nikolas Speer, in Frankfurt die Ergebnisse eines gemeinsamen Krisentests mit der Bundesbank zusammen.

    Allerdings konnten mehrere Dutzend Institute in dem simulierten Szenario die von der Aufsicht vorgegebenen Kapitalanforderungen nicht mehr einhalten. "Wir haben die Institute, die im Stresstest Auffälligkeiten zeigen, besonders im Blick. Sollte es erforderlich sein, werden wir rechtzeitig aufsichtliche Maßnahmen ergreifen", betonte Speer.

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    Krisentest und Umfrage

    Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Deutsche Bundesbank haben seit April 1.113 kleine und mittelgroße Geldhäuser unter die Lupe genommen und damit fast 90 Prozent der Kreditinstitute hierzulande. In einer ergänzenden Umfrage waren die Institute aufgefordert, zu ihrer aktuellen Ergebnislage und Risikosituation sowie zu ihren Erwartungen Stellung zu nehmen.

    In dem Stresstest wurde über einen Zeitraum von drei Jahren ein Krisenszenario simuliert. Eine Eskalation geopolitischer Spannungen könnte sich in weiteren Handelsschranken, Engpässen in den Lieferketten und Preisanstiegen bei Rohstoffen niederschlagen. Angenommen wurde ein Rückgang des Welthandels mit entsprechenden Auswirkungen auf Beschäftigung und Wirtschaftsleistung. Des Weiteren wurde unterstellt, dass es zu Zinsanstiegen und starken Korrekturen an Aktien- und Anleihemärkten kommt.

    In einer solchen Stresssituation würde sich die harte Kernkapitalquote der Banken und Sparkassen im Aggregat um rund 3,8 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent reduzieren. Das heißt: Die Institute hätten weniger Puffer, um weitere Rückschläge abzufedern.

    Umfeld bleibt unsicher

    "Die anhaltend hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren geopolitischen Entwicklungen erschwert den konjunkturellen Ausblick", sagte Bundesbank-Vorstand Michael Theurer. "Umso vorsichtiger müssen die Kreditinstitute bei ihrer Geschäfts- und Kapitalplanung vorgehen, damit sie auch im Falle unvorhergesehener Schocks eine solide Kapitalbasis bewahren und die Finanzierung der Realwirtschaft aufrechterhalten können."

    Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 prüfen Aufseher mit Stresstests regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Risiken in der Bilanz und Schwachstellen im Geschäftsmodell sollen so möglichst frühzeitig offengelegt werden. Aufseher können als Folge solcher Tests zum Beispiel von einzelnen Geldhäusern einfordern, mehr Kapital vorzuhalten, um mögliche künftige Krisen besser abpuffern zu können./ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 31,03 auf Tradegate (24. September 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +15,00 %/+37,36 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob die Commerzbank-Aktie nach einem verpassten Anstieg über 43 Euro erneut diese Marke erreicht. Mehrere Anleger erwägen dort Verkäufe. Langfristig wird die Kursentwicklung gegenüber sehr niedrigen Einstiegskursen positiv bewertet; zudem gilt die Dividende als wichtiger und bislang zufriedenstellender Ertragsfaktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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