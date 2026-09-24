JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Die angestrebte Übernahme der bulgarischen Shelly Group erscheine sinnvoll und beinhalte erhebliches Synergiepotenzial, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 294,6EUR auf Tradegate (24. September 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
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