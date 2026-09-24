ANALYSE-FLASH
Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen
- Barclays belässt H&M auf Underweight mit Ziel 157 Kronen
- Operatives Ergebnis übertrifft Erwartungen leicht
- Enttäuschender Geschäftsmix und schwacher Ausblick
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 157 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis habe die Markterwartungen zwar leicht übertroffen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag nach den Zahlen. Das Geschäftsmix sei aber enttäuschend wie auch der Ausblick. Zu verdanken sei der kleine operative Ergebnisanstieg lediglich einer guten Kostenkontrolle./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 14,37 auf Tradegate (24. September 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 156,22SEK. Von den letzten 9 Analysten der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 175,00SEK was eine Bandbreite von +687,02 %/+1.108,15 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 157 Euro