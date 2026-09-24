Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 14,37 auf Tradegate (24. September 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 156,22SEK. Von den letzten 9 Analysten der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 175,00SEK was eine Bandbreite von +687,02 %/+1.108,15 % bedeutet.