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    NVIDIA-Express-Zertifikat mit 7% Zinsen und 45% Schutz

    Das neue Fixkupon-Express-Zertifikat auf die NVIDIA-Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei bis zu 45-prozentigen Kursrückgängen der Aktie eine Jahresbruttorendite von 7,00 Prozent ermöglichen.

    Nachdem der Kurs der NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040) innerhalb des kurzen Zeitraumes zwischen Ende März 2026 von 164 USD bis zum 15.5.26 um mehr als 40 Prozent auf das vorläufige Hoch bei 236,54 USD zulegen konnte, stehen bei der Aktie kräftige Kursschwankungen innerhalb einer Bandbreite von 190 bis 230 USD auf der Tagesordnung.

    Wegen des weiterhin bestehenden hohen Potenzials im Bereich Rechenzentren bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 400 USD ihre Kaufempfehlung für die NVIDIA-Aktie. Für Anleger, die mit Hilfe der NVIDIA-Aktie mit einem hohen Sicherheitspuffer zu einer Jahresbruttorendite von 7,00 Prozent gelangen wollen, könnte eine Investition in das neue UBS-Fixkupon-Express-Zertifikat auf die Aktie interessant sein.

    7,00% Zinsen pro Jahr und 45% Sicherheitspuffer

    Der NVIDIA-Schlusskurs vom 9.10.26 wird als Basispreis für das währungsgesicherte Zertifikat (Quanto) fixiert. Bei 55 Prozent des Basispreises wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag, dem 9.10.29 aktivierte Barriere angesiedelt sein. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 16.4.27, einen fixen Zinskupon in Höhe von 7,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

    Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresabstand angesetzten Bewertungstage, erstmals am 9.4.27, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 7,00 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt.

    Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (9.10.29), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie dann oberhalb der 55-prozentigen Barriere notiert. Notiert sie an diesem Tag auf oder unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 9.10.26 errechneten Anzahl von NVIDIA-Aktien getilgt, wobei der Gegenwert von Aktienbruchstücken Anlegern gutgeschrieben wird.

    Das UBS-Fixkupon Express-Zertifikat auf die NVIDIA-Aktie (ISIN: DE000UBS2P37) kann noch bis 9.10.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Das neue Fixkupon-Express-Zertifikat auf die NVIDIA-Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei bis zu 45-prozentigen Kursrückgängen der Aktie eine Jahresbruttorendite von 7,00 Prozent ermöglichen.






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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtschancen NVIDIA-Express-Zertifikat mit 7% Zinsen und 45% Schutz Hoher Sicherheitspuffer
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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