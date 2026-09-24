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    ROUNDUP

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    Agrarminister ringen um die Nutzung von Dünger

    Für Sie zusammengefasst
    • Agrarminister beraten über Dünger und Agrarhilfen
    • Streit um Abschaffung der Roten Gebiete bleibt
    • Bauern protestieren gegen Kosten und Bürokratie
    ROUNDUP - Agrarminister ringen um die Nutzung von Dünger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Agrarminister von Bund und Ländern suchen bei einer zweitägigen Konferenz in Würzburg nach einer gemeinsamen Linie bei der Finanzausstattung der Landwirte und für die Verwendung von Dünger. Eine Neuregelung der Düngeverordnung ist umstritten. Künftig sollen die sogenannten "Roten Gebiete" wegfallen, in denen wegen starker Nitratbelastung des Grundwassers nur noch reduziert gedüngt werden darf. Stattdessen soll stärker das Verursacherprinzip in den Vordergrund rücken.

    Werden "Rote Gebiete" abgeschafft?

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    Zur Entscheidung auf dem Tisch liegt ein Eckpunktepapier, das die Vorschläge der Agrarressorts der Länder und des Bundes bündelt, wie künftig den Belangen der landwirtschaftlichen Praxis ebenso Rechnung getragen werden kann wie den Anforderungen des Gewässerschutzes. Sie reichen von einem völligen Verzicht auf "Rote Gebiete" bis zum freiwilligen Aufrechterhalten in einzelnen Regionen. Am Ende brauche man eine Lösung, wie die Landwirte von Bürokratie entlastet werden können, ohne Grund und Boden und Trinkwasser zu gefährden, sagte die Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, Bayerns Ressortchefin Michaela Kaniber (CSU), der Deutschen Presse-Agentur.

    "Niemand hat Interesse, unser Lebensmittel Nummer eins zu gefährden - schon gar nicht unsere Bäuerinnen und Bauern", betonte Kaniber. Sie schlug vor, eine Meldepflicht für den Zukauf von Dünger einzuführen. Dann könnten die Agrarbehörden mit den bereits vorhandenen Daten wie der einzelbetrieblichen Flächennutzung abgleichen, ob der Düngemitteleinsatz zum Nährstoffbedarf der angebauten Kulturen passt.

    Kritik: Zu wenig Fokus auf Grund- und Trinkwasser

    Zuvor war Kritik unter anderem vom Verband kommunaler Unternehmen und vom Bund Naturschutz laut geworden. Die Agrarminister kümmerten sich zu wenig um den Schutz der Böden und damit um die Sicherung des Grundwassers. Die Folgen des Klimawandels wie etwa die anhaltenden Dürrephasen aufgrund langer Trockenheit spielten auf der Tagesordnung der Agrarpolitiker eine nicht angemessene Rolle.

    Die Minister beschäftigen sich auch mit der gemeinsamen Agrarpolitik in der Europäischen Union - und damit mit der Finanzausstattung der Landwirte mit europäischen Fördermitteln. Die von der EU-Kommission angebotenen 300 Milliarden Euro für den Zeitraum 2028 bis 2034 seien angesichts des Aufgabenspektrums nicht ausreichend. Kaniber schloss sich damit den Forderungen der Landwirtschaftsverbände an, die eine Finanzausstattung von 500 Milliarden Euro fordern. Eine Kürzung könnte auch empfindliche Einschnitte für die Bio-Landwirtschaft bedeuten. "Die Agrarminister werden hier versuchen, noch einmal ein Zeichen zu setzen", sagte Kaniber.

    Proteste von Bauern

    Einige Hundert Bauern kamen am Donnerstag nach Würzburg, um den Auftakt der Konferenz mit Protesten zu begleiten. Sie machen geltend, sie litten unter niedrigen Erzeugerpreisen, hohen Kosten, überbordender Bürokratie und einer schwachen Ernte wegen der Trockenheit im Sommer. Der Deutsche Bauernverband hat zur Konferenz ein Anliegenpapier verbreitet, in dem er seine Forderungen an die Politik auflistet./dm/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 51,98 auf Tradegate (24. September 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -23,25 %/+20,87 % bedeutet.





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