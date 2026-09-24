Bird.com: 450 Mio. Dollar für die Kommunikation von KI-Agenten
Mit frischem Kapital und radikaler Automatisierung will Bird.com die Agenten-Wirtschaft prägen – und Kommunikation durch KI grundlegend neu organisieren.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bird.com hat eine Fremdfinanzierung über 450 Millionen US-Dollar abgeschlossen, bestehend aus einem 400-Millionen-Dollar-Darlehen und einer revolvierenden Kreditlinie über 50 Millionen Dollar.
- Die Finanzierung wurde von J.P. Morgan, Capital One und Citi angeführt und dient als Dividendenrekapitalisierung zur Liquiditätsbereitstellung für bestehende Aktionäre und Mitarbeiter.
- Bird.com startet eine „Agentic-Harness“-Plattform, über die KI-Agenten selbstständig Nachrichten versenden, Anrufe tätigen, E-Mails verwalten und einen eSIM-Mobilfunktarif nutzen können.
- Die Plattform ermöglicht KI-Agenten, Bird-Systeme ohne menschliche Anmeldung oder maßgeschneiderte Integrationen zu erstellen, zu aktualisieren und zu verwalten.
- Bird erzielte 2025 nach umfassender Automatisierung ein EBITDA von 165 Millionen US-Dollar; einige Kommunikationskanäle sollen dadurch bis zu 90 Prozent günstiger als bei Wettbewerbern sein.
- Die Mitarbeiterzahl sank durch die Automatisierung von über 1.000 auf 120 Beschäftigte, während Bird seine Expansion in den USA und seine Position in der wachsenden Agenten-Wirtschaft vorantreibt.
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