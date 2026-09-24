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    Bird.com: 450 Mio. Dollar für die Kommunikation von KI-Agenten

    Mit frischem Kapital und radikaler Automatisierung will Bird.com die Agenten-Wirtschaft prägen – und Kommunikation durch KI grundlegend neu organisieren.

    Bird.com: 450 Mio. Dollar für die Kommunikation von KI-Agenten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bird.com hat eine Fremdfinanzierung über 450 Millionen US-Dollar abgeschlossen, bestehend aus einem 400-Millionen-Dollar-Darlehen und einer revolvierenden Kreditlinie über 50 Millionen Dollar.
    • Die Finanzierung wurde von J.P. Morgan, Capital One und Citi angeführt und dient als Dividendenrekapitalisierung zur Liquiditätsbereitstellung für bestehende Aktionäre und Mitarbeiter.
    • Bird.com startet eine „Agentic-Harness“-Plattform, über die KI-Agenten selbstständig Nachrichten versenden, Anrufe tätigen, E-Mails verwalten und einen eSIM-Mobilfunktarif nutzen können.
    • Die Plattform ermöglicht KI-Agenten, Bird-Systeme ohne menschliche Anmeldung oder maßgeschneiderte Integrationen zu erstellen, zu aktualisieren und zu verwalten.
    • Bird erzielte 2025 nach umfassender Automatisierung ein EBITDA von 165 Millionen US-Dollar; einige Kommunikationskanäle sollen dadurch bis zu 90 Prozent günstiger als bei Wettbewerbern sein.
    • Die Mitarbeiterzahl sank durch die Automatisierung von über 1.000 auf 120 Beschäftigte, während Bird seine Expansion in den USA und seine Position in der wachsenden Agenten-Wirtschaft vorantreibt.



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    Bird.com: 450 Mio. Dollar für die Kommunikation von KI-Agenten Mit frischem Kapital und radikaler Automatisierung will Bird.com die Agenten-Wirtschaft prägen – und Kommunikation durch KI grundlegend neu organisieren.
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