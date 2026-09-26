Finanzierung eines Haupt-Assets und neue Bohrdaten!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals Inc. · Ersteller/Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 26.09.2026, 9:50 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Wolframmarkt ist 2026 von einer angespannten Versorgungslage geprägt. S&P Global zufolge stiegen die APT-CIF-Preise seit Jahresbeginn von 83 USD je Kilogramm WO3 im Januar auf 340 USD je Kilogramm WO3 im Juli. Das entspricht mehr als einer Vervierfachung. APT steht für Ammoniumparawolframat, ein wichtiges Zwischenprodukt der Wolframverarbeitung. Die Entwicklung trifft auf eine stark konzentrierte Lieferkette. S&P Global zufolge entfallen auf China rund 79 Prozent der weltweiten Wolframbergbaukapazität und rund 85 Prozent der APT-Raffineriekapazität.

Im Februar 2025 erließen das chinesische Handelsministerium und die Zollverwaltung Exportkontrollen für 25 Produkte aus fünf Metallkategorien, darunter Wolfram. Für die USA und ihre Verbündeten wächst damit die Bedeutung von nachvollziehbaren Lieferquellen außerhalb Chinas. Das ist ein günstigeres Marktumfeld für ex-chinesische Projekte.

Für Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) kommt diese Entwicklung zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen teilte am 14. September 2026 mit, am 11. September eine verbindliche Letter Agreement mit The Elmet Group Co. und EQ Resources unterzeichnet zu haben. Vorgesehen ist ein Paket von insgesamt bis zu 175 Mio. USD für den Springer-Wolframkomplex.

Springer-Finanzierung mit klaren Bedingungen

Kern der Vereinbarung ist eine geplante Investition von rund 150 Mio. USD durch The Elmet Group. Davon entfallen 25 Mio. USD auf eine Beteiligung an Blue Moon, 50 Mio. USD auf eine Prepayment-Fazilität für Wolframkonzentrat und 75 Mio. USD auf die geplante APT-Anlage. Die Prepayment-Fazilität soll in zwei Tranchen von jeweils 25 Mio. USD bereitgestellt werden, die zweite Tranche ist an noch zu vereinbarende Meilensteine geknüpft. Zusätzlich ist eine Bereitschaftsfinanzierung von bis zu 25 Mio. USD durch TEG und EQ Resources vorgesehen. Die Umsetzung steht laut Unternehmensmitteilung unter dem Vorbehalt endgültiger Vereinbarungen, einer Due-Diligence-Prüfung sowie erforderlicher behördlicher und sonstiger Genehmigungen.

Bei der Aktienkomponente soll Elmet 3,5 Mio. Einheiten zu 10,00 CAD zeichnen. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem dreijährigen Warrant mit einem Ausübungspreis von 10,80 CAD. Der Zeichnungspreis lag laut Blue Moon 31,8 % über dem Schlusskurs vom 11. September. Elmet soll zudem eine Board-Vertretung bei Blue Moon und im Springer-Joint-Venture erhalten.

Die vorgesehene Vorauszahlung von 50 Mio. USD soll über eine Gutschrift von 25 Prozent auf künftige Konzentratverkäufe zurückgeführt werden. Blue Moon berichtete am 22. September außerdem, dass Elmet am 21. September im Rahmen der Vereinbarung Warrants zum Erwerb von 1.166.970 Elmet-Aktien zu 21,423 USD je Aktie an Blue Moon ausgegeben hat. Das ist ein weiterer vertraglicher Umsetzungsschritt, bedeutet aber nicht, dass sämtliche Bedingungen der Gesamttransaktion erfüllt sind.

Mine und Mühle bleiben bei Blue Moon

Die Blue Moon Metals (WKN: A413T9)-Unternehmensgruppe soll nach den vorgesehenen Vereinbarungen alleiniger Eigentümer und Betreiber von Mine und Mühle bei Springer bleiben. Die APT-Anlage soll dagegen in ein separates Joint Venture eingebracht werden, an dem Elmet 70 %, Blue Moon 20 % und EQ Resources 10 % halten. Elmet soll den Betrieb der APT-Anlage übernehmen.

Quelle Blue Moon Metals

Springer verfügt bereits über eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1.200 Tonnen pro Tag. Nach aktuellem Unternehmenszeitplan sollen Mine und Mühle im vierten Quartal 2027 wieder in Betrieb gehen. Die APT-Anlage soll in der zweiten Jahreshälfte 2028 folgen und eine potenzielle Kapazität von bis zu 4.000 Tonnen APT pro Jahr erreichen. Bis zur kommerziellen APT-Produktion soll Springer-Konzentrat nach besten Kräften über den Markt verkauft werden.

EQ Resources soll in den ersten fünf Jahren bis zu 25 % des jährlichen Inputvolumens für EQ-Konzentrat erhalten, begrenzt auf 1.000 Tonnen Produktionskapazität pro Jahr. Bis zu 75 Prozent des Inputvolumens sind für Springer-Konzentrat vorgesehen, bei fehlenden Springer-Mengen kann TEG laut Vereinbarung auch andere Bezugsquellen nutzen. Diese Angaben beschreiben vertragliche Ziel- und Kapazitätsgrößen, keine garantierte Jahresproduktion.

Ore Sorting bleibt ein technischer Prüfpunkt

Beim Ore Sorting wird Material bereits vor der Vermahlung nach seinen Eigenschaften sortiert. Blue Moon und EQ Resources bewerten diese Möglichkeit für Springer. Nach Unternehmensangaben waren erste Tests positiv, weitere Untersuchungen sind jedoch erforderlich. Eine mögliche Gehaltssteigerung und ein gesicherter Produktionseffekt sind dadurch möglich.

Neue Bohrdaten erweitern die Springer-Basis

Am 22. September 2026 meldete Blue Moon Metals (WKN: A413T9) erste Ergebnisse aus einer laufenden Nachanalyse historischer Bohrkerne. Dabei wurde unter anderem ein Intervall von 7,01 Meter mit 1,28 Prozent WO3 und 0,01 Prozent Molybdän aus dem historischen Bohrloch NM-13 bestätigt.

Die Nachanalyse umfasst rund 18.000 Meter historische Bohrkerne. Nach Unternehmensangaben waren zum 22. September etwa 64 Prozent reloggt und für 18 Prozent der historischen Bohrmeter finale Analyseergebnisse eingegangen. Zusätzlich genehmigte das Bureau of Land Management am 10. September 2026 die Exploration auf öffentlichem Land mit 13 Bohrplätzen als Teil der geplanten 67.000 Meter-Bohrkampagne.

Strategische US-Bedeutung

Die Springer-Vereinbarung steht im Zusammenhang mit den amerikanischen Bemühungen, die Wolframversorgung außerhalb Chinas auszubauen. The Elmet Group teilte mit, dass das US Department of War eine Investition von 450 Mio. USD in Elmet zugesagt habe. Laut Elmet sind davon rund 150 Mio. USD für die Springer-Transaktionen vorgesehen.

Die vorhandene Infrastruktur sollte gegenüber einem vollständigen Neubau Vorteile bieten. Für Blue Moon müssen nun jedoch Finanzierung, Vertragsabschluss, Genehmigungen, Bohrprogramm und technische Umsetzung ineinandergreifen. Am 23. September 2026 meldete Blue Moon zudem die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zum Erwerb des Turner-Kupfer-Gold-VMS-Vorkommens in Oregon. Nach Unternehmensangaben soll Turner als weiteres US-„Spoke“-Projekt in das Hub-and-Spoke-Modell eingebunden werden. Der Abschluss wird im November 2026 erwartet und steht unter Bedingungen. Diese separate Meldung ändert die Bedingungen der Springer-Vereinbarung nicht.

Quelle: Blue Moon Metals

Haywood setzt Kursziel auf 15 CAD

Das Research-Haus Haywood Securities bewertet die geplante Struktur positiv und nennt für Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ein Kursziel von 15,00 CAD je Aktie. Zum Schlusskurs von 7,48 CAD am 23. September 2026 lag das Haywood-Ziel rechnerisch rund 100 % höher.

Haywood stuft das Risiko der Aktie als „Very High“ ein. Zudem legt das Analysehaus offen, innerhalb der vergangenen zwölf Monate an einer öffentlichen Wertpapieremission von Blue Moon beteiligt gewesen zu sein und bestimmte Reisekosten möglicherweise vom Emittenten erstattet bekommen zu haben. Die Analysteneinschätzung ist daher mit den dort ausgewiesenen Interessenkonflikten zu lesen.

Aber dennoch sollte gutes Nachholpotenzial vorhanden sein. Denn während The Elmet Group und EQ Resources seit dem letzten Schlusskurs vor der Transaktionsmeldung am 11. September um rund 27 beziehungsweise 30 % zulegten, lag Blue Moon am 23. September mit 7,48 CAD rund 1,5 % darunter. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Markt die geplante Finanzierung und den 20-prozentigen Anteil am APT-Joint-Venture bislang nicht eingepreist hat. Ein Anstieg in Richtung des geplanten Zeichnungspreises von 10,00 CAD je Einheit entspräche rechnerisch einem Potenzial von rund 34 %. Voraussetzung dafür wären jedoch der Abschluss der endgültigen Vereinbarungen, die Auszahlung der Finanzierung sowie Fortschritte bei Mine, Mühle und APT-Anlage.

Fazit: Springer vor der Umsetzung

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) trifft mit Springer auf ein Marktumfeld, in dem Wolframversorgung außerhalb Chinas strategisch an Bedeutung gewinnt. Die geplante Partnerschaft mit Elmet und EQ Resources könnte Mine, Mühle und APT-Verarbeitung enger miteinander verbinden und die vorhandene Infrastruktur besser nutzbar machen.

Das Finanzierungspaket von bis zu 175 Mio. USD ist jedoch zunächst ein geplantes und bedingtes Vorhaben. Entscheidend sind der Abschluss der endgültigen Verträge, die erforderlichen Genehmigungen, die Nachanalyse historischer Bohrkerne, die 67.000 Meter-Bohrkampagne und die technischen Arbeiten an der APT-Anlage.

Haywoods Kursziel von 15,00 CAD ist eine externe Analysteneinschätzung. Ob und wann dieses Bewertungsniveau erreichbar ist, hängt wesentlich davon ab, ob Blue Moon die Finanzierung und den geplanten Springer-Neustart tatsächlich umsetzen kann.

Glück auf und viele Grüße,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Dieser Beitrag wurde von einem freien Journalisten im Auftrag der SRC swiss resource capital AG erstellt. Blue Moon Metals Inc. hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht zur fachlichen Prüfung oder Freigabe erhalten. Nach den zum Redaktionsschluss vorliegenden Angaben halten weder der freie Journalist noch SRC, ihre Organmitglieder, Mitarbeitenden oder verbundenen Personen Aktien, Optionen, Warrants, Derivate oder Long-/Short-Positionen in Blue Moon Metals Inc. Die Angabe bezieht sich auf den Redaktionszeitpunkt; künftige Transaktionen bleiben vorbehalten. Blue Moon Metals Inc. hält nach den vorliegenden Angaben keine Beteiligung von 5 Prozent oder mehr an SRC.

Quellen und redaktionelle Grundlage

Unternehmensquellen: Blue Moon 14.09.2026 · Blue Moon 22.09.2026 · Blue Moon 23.09.2026 · Elmet 14.09.2026

Externe Quellen: S&P Global, August 2026 · Fastmarkets APT · MOFCOM 06.02.2025 · Deutsche Börse · Historische Kurse · Haywood Mining Research

Redaktionsstand: 23. September 2026. Die Darstellung berücksichtigt die am 14.09.2026 veröffentlichte externe Haywood-Einschätzung zum Unternehmen.

Keine unabhängige technische Prüfung: SRC und der freie Journalist haben Bohrdaten, Ressourcenmodelle, metallurgische Untersuchungen, Finanzierungsbedingungen, Zeitpläne oder wirtschaftliche Berechnungen nicht eigenständig nachgerechnet oder durch unabhängige technische Untersuchungen bestätigt. Unternehmensangaben, historische Daten und externe Researcheinschätzungen werden als solche kenntlich gemacht.

Ressourcen und Reserven: Historische Angaben sind nicht automatisch aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Die historische Springer-Schätzung ist keine aktuelle NI-43-101-Ressource. Die neuen Nachanalyse-Ergebnisse aus historischem Bohrkern stellen ebenfalls keine neue Ressourcenschätzung dar.

Haywood Securities: Das Kursziel von 15,00 CAD und die Risikoeinstufung „Very High“ geben ausschließlich die Einschätzung von Haywood wieder. Sie sind weder eine eigene Kursprognose noch eine Anlageempfehlung von SRC oder des freien Journalisten.

Interessenkonflikte, Haftung und rechtliche Hinweise

Entgeltliche Beziehung: Dieser Beitrag wurde im Rahmen einer entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-/Kommunikationsbeziehung zwischen SRC swiss resource capital AG und Blue Moon Metals Inc. erstellt. Die Vergütung ist nicht an positive Berichterstattung, eine bestimmte Kursentwicklung oder einen wirtschaftlichen Erfolg gekoppelt. Der Beitrag ist eine Marketing- und Kommunikationsmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse.

Keine Anlageberatung: Die Veröffentlichung stellt weder eine Anlageberatung noch eine individuelle Anlageempfehlung, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Prüfung persönlicher Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Wesentliche Risiken: Blue Moon ist mit Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektumsetzungs-, Partner-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs- und Kapitalmarktrisiken verbunden. Die angekündigte Springer-Transaktion kann sich verzögern, verändert werden oder nicht vollständig umgesetzt werden. Auch die Wiederinbetriebnahme von Mine und Mühle, die APT-Anlage, die Ressourcendefinition und Ore Sorting sind nicht garantiert. Ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Finanzierung, Kapazitäten, Bohrprogrammen, Zeitplänen, Produktion, Wirtschaftlichkeit und möglichen Vorteilen von Technologien beruhen auf Annahmen und Erwartungen. Zu den wesentlichen Voraussetzungen zählen insbesondere der Abschluss endgültiger Verträge, der erfolgreiche Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, erforderliche Genehmigungen, die tatsächliche Bereitstellung der Finanzierung sowie die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit von Mine, Mühle, APT-Anlage und Ore Sorting. Rohstoffpreise, Kosten, Ergebnisse weiterer Untersuchungen und die Verfügbarkeit geeigneter Einsatzstoffe können ebenfalls abweichen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Historische Ergebnisse und Unternehmensziele garantieren keine künftigen Ergebnisse.

Haftung: Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und mit journalistischer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen. Eine Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, zwingende gesetzliche Haftungstatbestände oder Schäden aus der Verletzung wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

Externe Links und Urheberrecht: Für Inhalte externer Internetseiten sind deren jeweilige Betreiber verantwortlich; eine laufende Prüfung verlinkter Seiten findet nicht statt. Inhalte dieses Beitrags sind urheberrechtlich geschützt. Eine gewerbliche Nutzung oder Verbreitung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der SRC swiss resource capital AG.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SRC swiss resource capital AG. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der zugrunde liegenden Quellen noch eine unabhängige fachliche, technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung.

Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, Geschäftsführer und redaktionell Verantwortlicher der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Redaktionsstand: 23.09.2026. Eine routinemäßige Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; etwaige gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

© 2026 SRC swiss resource capital AG. Alle Rechte vorbehalten.