WARBURG RESEARCH stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs äußerte sich am Donnerstag zurückhaltend zu Spekulationen in Presseberichten über einen möglichen Großauftrag der Bundeswehr für das IT-Sicherheitsunternehmen. Der einzige offizielle Anhaltspunkt sei die Tagesordnung des Haushaltsausschusses des Bundestages. Eine längerfristige Vereinbarung mit der Bundeswehr wäre gleichwohl eine sehr gute Nachricht./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,64 % und einem Kurs von 236,5EUR auf Tradegate (24. September 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar