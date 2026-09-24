BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 600 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler habe sich ermutigend zum laufenden Jahr geäußert und für das Schlussquartal ein Umsatzwachstum in unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Sie sieht darin ein erstes Signal für eine Rückkehr zum Wachstum seit vier Jahren. Dazu komme die nach oben hin eingeengte bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 5,33EUR auf Tradegate (24. September 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anne Critchlow

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,5

Kursziel alt: 6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

