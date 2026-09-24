BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 600 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler habe sich ermutigend zum laufenden Jahr geäußert und für das Schlussquartal ein Umsatzwachstum in unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Sie sieht darin ein erstes Signal für eine Rückkehr zum Wachstum seit vier Jahren. Dazu komme die nach oben hin eingeengte bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 5,33EUR auf Tradegate (24. September 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,5
Kursziel alt: 6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: positiv
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