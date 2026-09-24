🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BNP Paribas (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 24.09.2026

    Kursbewegung von -3,96 % bei BNP Paribas (A) am 24.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - BNP Paribas (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 24.09.2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    BNP Paribas ist eine führende europäische Universalbank mit Fokus auf Retail Banking, Corporate & Investment Banking sowie Vermögensverwaltung. Produkte: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Kapitalmarkt- und Strukturierungsprodukte, Asset Management. Starke Position in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: Santander, HSBC, Deutsche Bank, Société Générale. USP: breite Produktpalette, starke CIB-Plattform, solide Kapitalbasis.

    BNP Paribas (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.09.2026

    Der Abwärtstrend bei BNP Paribas (A) hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -3,96 % zu Buche, die Aktie notiert bei 96,37. Die Talfahrt der BNP Paribas (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 96,37, mit einem Minus von -3,96 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.861,77€
    Basispreis
    4,24
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.704,68€
    Basispreis
    4,23
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei BNP Paribas (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,49 % verkraften.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Auf Wochensicht hat die BNP Paribas (A) Aktie damit -6,00 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BNP Paribas (A) +23,25 % gewonnen.

    Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

    BNP Paribas (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,00 %
    1 Monat -11,10 %
    3 Monate -5,49 %
    1 Jahr +26,65 %
    Stand: 24.09.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,47 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date


    Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BNP Paribas (A)?

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,36 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -2,43 %. Credit Agricole verliert -1,49 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,97 %.

    BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der BNP Paribas (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BNP Paribas (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    BNP Paribas (A)

    -3,72 %
    -6,05 %
    -10,86 %
    -5,40 %
    +23,04 %
    +58,67 %
    +78,36 %
    +110,12 %
    +479,20 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771
    BNP Paribas (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BNP Paribas (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 24.09.2026 Kursbewegung von -3,96 % bei BNP Paribas (A) am 24.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     