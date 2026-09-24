BNP Paribas (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 24.09.2026

Der Abwärtstrend bei BNP Paribas (A) hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -3,96 % zu Buche, die Aktie notiert bei 96,37€. Die Talfahrt der BNP Paribas (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 96,37€, mit einem Minus von -3,96 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BNP Paribas ist eine führende europäische Universalbank mit Fokus auf Retail Banking, Corporate & Investment Banking sowie Vermögensverwaltung. Produkte: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Kapitalmarkt- und Strukturierungsprodukte, Asset Management. Starke Position in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: Santander, HSBC, Deutsche Bank, Société Générale. USP: breite Produktpalette, starke CIB-Plattform, solide Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei BNP Paribas (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,49 % verkraften.

Auf Wochensicht hat die BNP Paribas (A) Aktie damit -6,00 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BNP Paribas (A) +23,25 % gewonnen.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

BNP Paribas (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,00 % 1 Monat -11,10 % 3 Monate -5,49 % 1 Jahr +26,65 %

Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Stand: 24.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,47 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BNP Paribas (A)?

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,36 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -2,43 %. Credit Agricole verliert -1,49 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,97 %.

BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der BNP Paribas (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BNP Paribas (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.