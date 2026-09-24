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    Spritpreise gesunken - aber Aufwärtstrend am Donnerstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreise sanken am Mittwoch erneut leicht
    • Doch am Donnerstag deutete sich eine Trendwende an
    • Steigendes Rohöl könnte die Preise weiter antreiben
    Spritpreise gesunken - aber Aufwärtstrend am Donnerstag
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise könnten nach leichter Entspannung wieder anziehen. Zwar waren Superbenzin und Diesel am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt erneut günstiger, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht, am Donnerstagvormittag zeigte sich aber ein Aufwärtstrend. Treiber könnte der wieder steigende Rohölpreis sein.

    Am Mittwoch hatten die Preise noch etwas nachgegeben. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter Super E10 2,265 Euro und damit 0,2 Cent weniger als am Dienstag. Diesel verbilligte sich um 1 Cent auf 2,418 Euro pro Liter. Im Vergleich zu ihren Rekorden aus der vergangenen Woche waren die Kraftstoffe damit um 4,9 beziehungsweise 5,3 Cent günstiger.

    Inzwischen zeichnet sich aber eine Trendwende ab: Schon am Mittwochnachmittag war Sprit teurer als am Dienstagnachmittag, wie beim Portal "Tankerkönig" zu sehen ist. Und auch der ADAC stellte am Vormittag, Stand 10.00 Uhr, deutlich höhere Preise als 24 Stunden zuvor fest. Bei E10 ging es um 1,8 Cent nach oben, bei Diesel um 2,2 Cent. Da die Preise sehr volatil sind, kann dieser Trend aber auch schnell wieder drehen./ruc/DP/jha






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