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    AKTIE IM FOKUS

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    Verbio prallt erneut an Charthürde ab - Gewinnziel enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio-Aktien verlieren nach schwachem Ausblick
    • Gewinnziel bleibt sieben Prozent unter Erwartungen
    • Verbio peilt 210 bis 250 Millionen Euro EBITDA an
    AKTIE IM FOKUS - Verbio prallt erneut an Charthürde ab - Gewinnziel enttäuscht
    Foto: Verbio - Verbio

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verbio haben am Donnerstag ihre deutlichen Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Der Biokraftstoffhersteller konnte unter dem Strich mit seinen detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick nicht überzeugen. Börsianer stießen sich am überraschend niedrigen Gewinnziel.

    Die Papiere von Verbio büßten gegen Mittag 5,7 Prozent auf 30 Euro ein. Damit zählten sie zu den schwächsten Titeln im Nebenwerteindex SDax , der um fast ein Prozent fiel.

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    Verbio will nach einem starken Geschäftsjahr noch eins draufsatteln. Demnach peilt Vorstandschef Claus Sauter für das bis Ende Juni 2027 laufende Geschäftsjahr eine weitere deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung an. Zudem will er das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 210 bis 250 Millionen Euro weiter steigern. Die Mitte der operativen Spanne liege aber sieben Prozent unter der Markterwartung, bemerkte Experte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies.

    Derweil habe Verbio ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, fuhr der Fachmann fort. Dank gestiegener Absatzmengen und einer höheren Kapazitätsauslastung im Biodieselbereich sowie einer höheren Produktionsauslastung im Bioethanol-/Biomethanbereich sei die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal gesteigert worden.

    Die Papiere von Verbio prallten erneut in der Nähe einer Charthürde ab. Am Vortag waren sie noch um fast fünf Prozent gestiegen und hatten sich damit wieder der 100-Tage-Linie als Maßstab für den längerfristigen Trend genähert. Für einen wirklichen Test hat es seit Juni, als sie darunter gesackt waren, aber nicht gereicht./la/tih/jha/

    Verbio

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    +480,36 %
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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 18.180 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +17,04 %/+36,54 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nach starken 2025/26-Zahlen als vorsichtig bewertete EBITDA-Prognose von 210–250 Mio. Euro für 2026/27. Diskutiert werden 160 Mio. Euro Free Cashflow, Schuldenabbau, 20 Cent Dividende und eine hohe Steuerquote. Kursseitig reichen Erwartungen von 25–35 bzw. 26–28 Euro bis zu einem Test des Augusttiefs; charttechnisch wird ein Ausbruch aus dem Dreieck nach unten beobachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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