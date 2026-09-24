🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viele Nutzer vertrauen KI-Chatbots intime Themen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Chatbots dienen zunehmend als Vertraute
    • Viele Nutzer misstrauen dem Datenschutz der Anbieter
    • Datenschutz kann intime Offenheit deutlich steigern
    Viele Nutzer vertrauen KI-Chatbots intime Themen an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    GENF/BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr KI-Nutzer in Deutschland verwenden Chatbots mit künstlicher Intelligenz als Ansprechpartner für persönliche und vertrauliche Themen. Gleichzeitig begegnen sie den Anbietern der Technologie beim Datenschutz jedoch mit erheblichem Misstrauen. Das ist das zentrale Ergebnis einer Untersuchung des Schweizer Softwaredienstleisters Proton.

    Der repräsentativen Umfrage zufolge haben 68 Prozent der befragten Chatbot-Nutzer in Deutschland bereits mindestens ein sensibles Thema mit einem KI-System besprochen. Am häufigsten wenden sich die Nutzerinnen und Nutzer bei Fragen rund um die psychische Gesundheit an die digitalen Assistenten. Ferner werden den Programmen regelmäßig intime Lebensbereiche wie Finanzen, Partnerschaften, Arbeit, Sexualität, Geheimnisse oder familiäre Konflikte offengelegt.

    Bequemlichkeit und Urteilsfreiheit im Fokus

    Die Hinwendung zur Künstlichen Intelligenz bedeutet nach Angaben der Studienautoren allerdings nicht, dass die Technologie das soziale Umfeld gänzlich ersetzt. Freunde und Familie blieben bei sensiblen Themen nach wie vor die wichtigste Anlaufstelle. Ausschlaggebend für die Nutzung von Chatbots seien vor allem die ständige Verfügbarkeit rund um die Uhr. Eine wichtige Rolle spielt auch der Umstand, dass die Systeme ohne persönliche Vorurteile oder soziale Verlegenheit reagieren.

    Sorge vor kommerziellen Werbeprofilen überwiegt

    Gleichzeitig offenbaren die Ergebnisse eine deutliche Skepsis gegenüber den Betreibern der KI-Dienste. Rund 40,5 Prozent der Befragten gaben an, wenig oder gar kein Vertrauen darin zu haben, dass die Unternehmen vertrauliche Daten ausreichend absichern. Besonders ausgeprägt ist die Sorge vor einer kommerziellen Verwertung: 51 Prozent der Nutzer befürchten, dass aus den Dialogen individuelle Marketing- oder Werbeprofile erstellt werden könnten. Das Risiko, dass die eigenen Aussagen für das Training neuer KI-Modelle herangezogen werden, bereitet 43 Prozent der Teilnehmer Sorgen.

    Nachfrage nach datenschutzorientierten Systemen

    Striktere Sicherheitsgarantien könnten die Offenheit der Anwender weiter vergrößern. So erklärten 71 Prozent der Umfrageteilnehmer, sie würden bevorzugt einen Chatbot nutzen, der speziell auf den Datenschutz ausgerichtet ist. Knapp 44 Prozent signalisierten zudem eine höhere Bereitschaft, intime Details zu teilen, sofern sichergestellt ist, dass die Inhalte nicht für das Modelltraining verwendet werden.

    Für die Erhebung befragte Proton zwischen dem 22. Juli und dem 2. August 2026 insgesamt 4.014 aktive Nutzer von KI-Chatbots in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA./chd/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Viele Nutzer vertrauen KI-Chatbots intime Themen an Immer mehr KI-Nutzer in Deutschland verwenden Chatbots mit künstlicher Intelligenz als Ansprechpartner für persönliche und vertrauliche Themen. Gleichzeitig begegnen sie den Anbietern der Technologie beim Datenschutz jedoch mit erheblichem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     