ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 289 Euro
- Jefferies belässt Schneider Electric auf Buy
- Kursziel bleibt bei 289 Euro, Empfehlung bleibt Buy
- Shelly-Übernahme bietet großes Synergiepotenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Die angestrebte Übernahme der bulgarischen Shelly Group erscheine sinnvoll und beinhalte erhebliches Synergiepotenzial, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 294,7 auf Tradegate (24. September 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 336,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von -2,28 %/+19,02 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 289 Euro