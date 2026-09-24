Jefferies belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 289 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 294,7 auf Tradegate (24. September 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 336,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von -2,28 %/+19,02 % bedeutet.