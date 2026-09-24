DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum liege moderat über der Konsensschätzung, und die überraschend hohe operative Ergebnismarge (Ebit) sei unter anderem der Rückerstattung gezahlter US-Zölle geschuldet, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Ohne diese und andere positive Sonderfaktoren hätten die Bruttomargen enttäuscht, was aber durch die besser als erwartete Kostenkontrolle kompensiert worden sei./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 14,49EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



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