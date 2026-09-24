DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum liege moderat über der Konsensschätzung, und die überraschend hohe operative Ergebnismarge (Ebit) sei unter anderem der Rückerstattung gezahlter US-Zölle geschuldet, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Ohne diese und andere positive Sonderfaktoren hätten die Bruttomargen enttäuscht, was aber durch die besser als erwartete Kostenkontrolle kompensiert worden sei./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 14,49EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte