ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Dürr auf 18 Euro - 'Halten'
- DZ Bank senkt Dürrs fairen Wert auf 18 Euro
- Einstufung für Anlagenbauer bleibt auf Halten
- Erholung erfordert dynamischere Fundamentaldaten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Dürr von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Schmidt schrieb am Donnerstag zwar von einem hohen Bewertungsabschlag der Aktien des Anlagenbauers. Für eine Erholung brauche der Wert aber dynamischere Fundamentaldaten. /rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,40 auf Tradegate (24. September 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +9,76 %/+70,73 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 18 Euro
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