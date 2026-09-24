Deutsche Telekom Aktie heute im Plus (27,24€) - 24.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Telekom. Sie steigt um +1,41 % auf 27,24€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,24€, mit einem Plus von +1,41 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Wer bereits seit drei Monaten in Deutsche Telekom investiert ist, kann sich über eine Rendite von +1,02 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -7,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Telekom einen Rückgang von -4,06 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,56 % 1 Monat -7,84 % 3 Monate +1,02 % 1 Jahr -6,19 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.09.2026, 12:29 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von rund 7–8 % in drei Tagen und die Frage nach charttechnischen Unterstützungen bei 27, 26 und 25 Euro. Diskutiert werden Aktienrückkäufe, eine mögliche Dividendenerhöhung und EPS-Entwicklung, jedoch auch Verschuldung, Investitionsbedarf und Zinsrisiken. Optimisten verweisen auf T-Mobile US, einen starken Dollar und langfristiges Wachstum; 2 Euro Dividende bis 2030 gelten teils als ambitioniert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,16 Mrd. € wert.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert bei rund 27,20 € und damit etwa 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig sieht eine aktuelle Sum-of-the-Parts-Betrachtung einen möglichen versteckten Wert von 23 Milliarden US$. Die jüngste Milliardenübernahme in Polen zeigt nun, wie der Konzern seinen Bewertungsabschlag zumindest schrittweise reduzieren will. T-Mobile US dominiert den Konzern Die Deutsche Telekom besitzt rund 54% […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Schlummern hier 23 Milliarden US$? first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,43 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,16 %. Telefonica verliert -0,82 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,60 %.

Lohnt sich ein Investment in die Deutsche Telekom Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Telekom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Telekom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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