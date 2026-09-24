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    Besonders beachtet!

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    Allianz Aktie steigt um +1,63 % - 24.09.2026

    Die Allianz Aktie notiert am 24.09.2026 mit +1,63 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Allianz Aktie steigt um +1,63 % - 24.09.2026
    Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com

    Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

    Wie hat sich die Allianz-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Es geht bergauf für Allianz: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +1,63 % und steht bei 417,60. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Allianz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 417,60, mit einem Plus von +1,63 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +1,65 % bei Allianz.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allianz Aktie damit um -8,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Allianz +5,10 % gewonnen.

    Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,46 %
    1 Monat -6,60 %
    3 Monate +1,65 %
    1 Jahr +18,33 %
    Stand: 24.09.2026, 12:29 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang auf rund 410,60 € (−4,8 %). Als Ursachen gelten Gewinnmitnahmen, technische Verkäufe nach gebrochenen Marken und die auslaufende Unterstützung durch das fast ausgeschöpfte Aktienrückkaufprogramm. Als Unterstützungen werden 390–400 € genannt; dort liegen Kauflimits. Die Bewertung wird unterschiedlich gesehen: DZ Bank nennt 495 € fairen Wert, andere Analysten sehen die Aktie eher fair bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

    Zur Allianz Diskussion

    Informationen zur Allianz Aktie

    Es gibt 380 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,75 Mrd. € wert.

    Allianz-Aktie mit brutaler Entwicklung – gleich zwei Verkaufssignale auf einmal!


    Hinter der Allianz-Aktie liegen zwei furchtbare Handelstage, die nicht nur zu empfindlichen Verlusten, sondern auch zu zwei Verkaufssignalen geführt haben.

    Allianz: Zweite Abwärtswelle im Fokus – Droht die Ausweitung der Korrektur?


    Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. In den vergangenen zwölf Monaten konnte sie um rund 19 % zulegen. Nach der Markierung eines Rekordhochs bei 454,60 EUR am 3. September schwenkte der Wert in den Korrekturmodus ein. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle nahm der Verkaufsdruck dabei in den vergangenen Tagen deutlich zu und das Papier rauschte bis gestern begleitet von sehr hohem Volumen auf ein 2-Monats-Tief bei...

    Käufer könnten an dieser Marke zurückkommen


    Die Allianz-Aktie hat gestern einen ziemlich schwachen Handelstag erwischt und knapp 4 % verloren. Nach dem Rekordhoch Anfang September kommt damit deutlich mehr Druck in den Kurs. Eine neue schlechte Unternehmensmeldung steckt hinter dem Rücksetzer allerdings nicht. Im Chart rückt dafür eine Zone näher, an der in den vergangenen Monaten sehr viel gehandelt wurde. Woher […] The post Allianz-Aktie rutscht ab: Käufer könnten an dieser Marke zurückkommen first appeared on sharedeals.de.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Allianz?

    Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. AXA notiert im Plus, mit +0,72 %. Münchener Rück notiert im Plus, mit +0,76 %. Zurich Insurance Group verliert -1,31 %

    Allianz Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Allianz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Allianz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Allianz

    +1,75 %
    -8,46 %
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    +1,65 %
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    +77,66 %
    +114,55 %
    +201,98 %
    +303,20 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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