Ex-Drillisch Finanzvorstand Driesen wechselt zu United Internet - Theurer geht
- Finanzchef Carsten Theurer verlässt United Internet
- André Driesen wird ab November neuer Finanzchef
- Driesen bringt Erfahrung von Drillisch mit
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Beim Telekommunikationskonzern und Internet-Spezialisten United Internet dreht sich das Personalkarussel: Nach zwei Jahren im Amt verlässt Finanzchef Carsten Theurer das Unternehmen, wie aus einer Konzernmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Er gehe auf eigenen Wunsch mit Auslaufen seines Vertrages, hieß es. Nachfolger wird André Driesen, der den Posten zum 1. November antreten soll.
Driesen war den Angaben zufolge zuletzt als selbstständiger Berater sowie in Aufsichtsfunktionen tätig. Davor hatte er als Finanzvorstand beim Mobilfunkanbieter Drillisch bis Ende 2019 dessen Fusion mit 1&1 begleitet. Daraus entstand später United Internet als Dachholding mit den Töchtern 1&1 und Ionos ./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 24,05 auf Tradegate (24. September 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -10,34 %/+25,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In der heutigen Welt am Sonntag findet sich ein ganzseitiges Interview mit Dommermuth.