JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 28 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Chris Schott in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Treffen mit dem globalen Chef für Vertrieb und Marketing der Amerikaner auf der All-Stars-Konferenz von JPMorgan. Etwa 30 Prozent der globalen Pharma-Investitionen stammten inzwischen dank Können und Tempo aus China. Das biete Pfizer zunächst Kooperations- und Lizenzierungschancen. Langfristig könnte es aber zu höherem Wettbewerbsdruck führen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 24,79EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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