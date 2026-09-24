RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Online-Versandhändler habe dank guter Bruttomargen, weniger Rücksendungen und der Kostenkontrolle die bereinigte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für das Jahr nach oben hin eingeengt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Diese liege nun über der bisherigen Konsensprognose. Ein wenig enttäuschend sei lediglich die Verschuldung - der moderate Barmittelabfluss habe die Einnahmen aus dem Verkauf von Aktivitäten teilweise konterkariert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,51 % und einem Kurs von 5,40EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.



