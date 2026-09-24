JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Highlight des zweiten Tages der Kapitalmarktveranstaltung des Brauereikonzerns sei das nach oben adjustierte Mittelfristziel für das operative Ergebniswachstum gewesen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Das Management habe Zuversicht ausgestrahlt für die nächste Etappe des Weges./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 68,42EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 79,88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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