JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,10 Euro belassen. Die Zuversicht der Manager sorge für eine reizvolle Anlagestory, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Vorstand und dem neuen Finanzchef der Spanier./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 20:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 24,96EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,10

Kursziel alt: 27,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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