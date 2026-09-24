DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Online-Versandhändlers gehe auch ohne Unterstützung durch das Marktumfeld weiter, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach vier Transformationsjahren sei die Zahl der aktiven Kunden gegenüber dem Vorquartal erstmals wieder gestiegen. Dazu habe sich der Bruttowarenwert verbessert, und die gestiegenen Bruttomargen hätten zu einer Anhebung des bereinigten operativen Ergebnisziels (Ebitda) geführt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,51 % und einem Kurs von 5,40EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,5

Kursziel alt: 4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

